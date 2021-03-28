蔡英文被打臉後鳳梨火速銷澳 專家：一看就是政治操作

針對台灣火速外銷2公噸鳳梨到澳洲，有農業專家私下指出，「明眼人一看就曉得這是十足的政治操作」。(本報資料照片)

蔡英文總統去年宣布台灣 鳳梨將外銷澳洲 ，結果今年3月初遭爆料去年僅出口56公斤鳳梨果乾，農委會解釋因疫情缺貨櫃、運費高，但隔沒幾天就傳出2公噸鳳梨鮮果將出口澳洲，農委會今證實順利通關。農業專家批評，突然跑出一批鳳梨外銷澳洲，一看就知道是十足的政治操作；學者建議，農產品外銷要審慎規畫，才能可長可久。

台大農經學系教授徐世勳說，各國政府都會透過貿易或檢疫障礙保護自己的果農，就像日本 以台灣有東方果實蠅為理由，要求台灣外銷芒果必須經過燻蒸，藉此保護日本芒果農，而澳洲也種鳳梨，跟台灣會有衝突，因此政府在規畫農產品外銷一定要謹慎，並透過進出口商從長遠角度規畫契作，動植物檢疫問題更要雙方政府好好坐下來談，農產品外銷才能可長可久，不是突然生產過多、國內消化不完才臨時找外銷市場。

徐世勳說，政府雙邊溝通動植物檢疫不是這麼簡單，當初兩岸談相關問題也是耗時很久，加上現在世界貿易組織（WTO）有關動植物檢疫談判都停頓，幾乎沒有什麼進展，因此現在都要靠雙邊溝通，台灣要分別跟中國大陸、澳洲、日本等國來討論，這些工作要從平常就做好基礎、循序漸進。

針對台灣火速外銷2公噸鳳梨到澳洲，有農業專家私下指出，「明眼人一看就曉得這是十足的政治操作」，根本不是正常的外銷管道，現在台灣因為鳳梨禁令而亂了套，除了短短幾天就突然找出一批鳳梨出口澳洲以外，先前出口鳳梨到新加坡等地也沒在控管品質，就是因為政府臨時介入市場、亂給補助，導致平常不做外銷的業者瘋狂倒貨、一窩蜂出口，但品質卻亂七八糟，以前只有高規格農產品才可外銷，「現在整個扭曲掉了」。

農業專家批評，台灣現在動不動就喊國家隊，但不是什麼農產品都有外銷實力，幾乎絕大部分都還是要靠各式補助跟保價收購才能支撐，可是上至中央、下至地方都有這類迷思，每個縣市都在拚外銷爭補助，一般國家根本不會如此，但台灣農產品出口競爭力並非特別突出，要有獨特的品牌特殊價值才有出口優勢。