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黨主席之爭…江啟臣、連勝文秀肌肉 傳「王不見王」

記者趙容萱、周志豪╱台北28日電
國民黨主席江啟臣27日在台中參加國民黨青工無敵運動大會。（記者趙容萱／攝影）
國民黨主席江啟臣27日在台中參加國民黨青工無敵運動大會。（記者趙容萱／攝影）

國民黨主席7月底改選，黨內較勁白熱化。國民黨青工運動大會昨天登場，國民黨主席江啟臣和國民黨智庫副董事長連勝文先後出席，被媒體解讀「王不見王」。前主席洪秀柱昨天舉辦「護憲保台」論壇，江啟臣的兩岸路線也引發黨內質疑。

影音來源：聯合影音網

洪秀柱表示，九二會談是破局的，九二共識是兩岸函電往來形成，只是台方叫一中各表，對岸是兩岸不表，民進黨愛講會談，才說沒有共識。

親近江啟臣的國民黨立委林為洲也出席論壇，洪秀柱特地詢問林為洲，現在九二共識內涵眾說紛紜，難道絕口不談可以贏得選舉？林為洲表示，九二共識在前總統馬英九執政時較正面，但蔡英文總統當選後，九二共識被曲解，兩岸政策也變成國民黨負擔，現在有必要好好闡述真正的九二共識，甚至讓兩岸坐下來再建立共識，但民進黨執政要坐下來談很困難。洪秀柱直言，「對答案不是非常滿意」。

國民黨大陸部主任左正東說，黨務改革委員會結論「不能只有九二共識，還要說清楚原則、底線」，九二共識是兩岸對話基礎，必須與時俱進，但還不到談這個問題的時候，等國民黨執政後要怎麼與對岸互動，要到時才會比較清楚。

不過，中廣董事長趙少康質疑，兩岸是國民黨強項，即使在野也可與對岸建立橋梁，像日前鳳梨的事情也可去大陸處理，不能袖手旁觀；現在國民黨不太願意碰九二共識，民進黨又講不出一個可取代方法，就卡在這。

另一個場景，江啟臣昨天中午出席國民黨青工運動大會，他還戴上拳擊手套與青工打氣；連勝文昨天下午則下場與青工打籃球，兩人互秀肌肉。面對媒體追問，江啟臣說，他和連勝文是好兄弟，「你們不用見縫插針」；連勝文說，完全是行程問題，沒有「王不見王」。

連勝文說，他按既定規畫行程，無關選舉，時間剛好就這樣安排，沒有刻意跟誰不見面。

國民黨 連勝文 江啟臣

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