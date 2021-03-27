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反萊豬大聯盟 藍不排除邀民眾黨

記者周志豪／台北27日電

國民黨領銜提反萊豬兩公投，推動小組昨第一次開會。會中決議，4月10日起從台北出發，陸續於全國辦至少100場宣講，為公投加溫，6、7月間與8月底公投投票前還將辦兩場遊行或大型造勢活動衝公投票。

小組召集人林為洲表示，過去未綁大選的公投投票，投票率最高頂多4成初，這次希望藉由一連串活動，把投票率拉高到5成。黨文傳會主委王育敏表示，公投過關要500萬票，這是國民黨最低標。

王育敏表示，接下來會在全國辦黨內宣導、基層宣講、庶民發聲及與社團合作的系列活動。

林為洲說，4月10日將辦首場活動，形式與地點未定，之後宣傳主要形式是到捷運站、廟口、市場、百貨公司門口等地，遍地開花宣講，籲民眾8月28日能出來投票支持反萊豬公投。

林為洲說，國民黨知道，公投不是靠政黨的基本盤就可過關，公民團體參與度才是勝負關鍵，希望建立828反萊豬大聯盟平台，將支持反萊豬公投的人或公民團體都納入，其中也可能包括民眾黨。

不過王育敏說，國民黨推動反萊豬公投，長期以來互動主要對象都是反萊豬聯盟團體，未來宣導活動也會與反萊豬團體一起推動。

公投 投票 國民黨

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