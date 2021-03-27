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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

黑白集／飛官失事 綠又加工歷史記憶

黑白集
國軍F-16V（F-16C/D Blk70）的示意圖。(圖／洛克希德馬丁)
國軍F-16V（F-16C/D Blk70）的示意圖。(圖／洛克希德馬丁)

F-5戰機又失事，兩位飛官一人新婚、另一剛為人父，令人鼻酸。F-5延後除役主因，是配合蔡政府研製勇鷹高教機；綠營為卸責，網軍立刻散播藍營是高齡機使用至今的真凶。理由是，當年扁政府要採購F-16C/D的「鳳隼」專案，因國親立委阻擋而未成。

事實是，扁政府確曾提出採購鳳隼案，最後無疾而終。但真正原因，是美方根本沒打算賣，我方卻一廂情願。賣方並未報價，我方自行依據他國採購金額編出數字，對內宣稱「先編預算表示誠意，美國才會賣」。當時連民進黨立委都質疑，立院最後才以「美方批准軍售後方能動支」，有條件通過預算。結果，數百億元淪為呆帳，反排擠其他支出。

近年，執政黨常利用民眾對過往不知其詳，對關鍵史實動手腳。例如，一些官方參與出資、以懷舊為主題的藝文作品，情節大肆渲染白色恐怖。相關場景確曾存在，黨國體制也應譴責，但許多現實也確被故意略去。當初的時空，難道除了白色恐怖即全無其他？有些記憶，其實是作者強插進一知半解的年輕人腦裡。

控制現在就控制過去，控制過去就控制未來，這些替記憶加工的行為，無疑深諳箇中三昧。遇事立刻超前部署，機警靈活更非對手可及。但把政治搞到這樣，也就少了點生而為人的尊嚴。

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