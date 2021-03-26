柯P「網軍頭」邱昱凱擔任悠遊卡總經理 遭質疑酬庸

悠遊卡公司總經理職務由管理群副群長邱昱凱升任。 (圖：悠遊卡公司提供)

悠遊卡公司昨宣布高層人事調整，由台北市長柯文哲 愛將邱昱凱擔任總經理。悠遊卡董事長陳亭如表示，盼透過邱昱凱的專業，讓數位轉型邁向一大步。不過，柯文哲過去曾承認邱昱凱就是「網軍頭」，議員徐弘庭質疑，這項人事的政治目的遠超過悠遊卡商業發展性。

悠遊卡公司董事會決議通過陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理，卡公司總經理職務由邱昱凱升任，月薪25萬元台幣，不含分紅獎金年薪300萬。

32歲邱昱凱畢業於清大計量財務金融學系，擁有台大工業工程碩士學位，2019年加入卡公司，曾任董事長特助、管理群主管等職務。任職期間協調Samsung Pay悠遊卡、悠遊付、振興三倍券等重大專案推動。

被柯文哲暱稱為「小凱」的邱昱凱，曾是柯文哲網路宣傳大將，主導PTT風向，爭議不小；柯文哲也承認邱是「網軍頭」，但否認用錢收購網紅。

北市議員游淑慧批評，邱昱凱之前最為人所知的經歷就是涉及關說並短暫請辭，而外界最了解的專業就是網軍頭子。邱目前所有被公布的經歷，都是跟柯有關，而和電子票證無關，悠遊卡已經被柯玩爛了，柯卻不斷安插親信吸血寄生市府資源，大概是任期剩一年多，決定不演了。

徐弘庭質疑，悠遊卡掌握社會消費脈動及海量式資料，這些資料是否被拿去做其他方面意圖，是很大觀察點。邱昱凱一路被拉到總經理，陳亭如未來恐面臨階段性業務未達標而被請辭，邱昱凱就可能被拉上位。