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政院設數位發展部編制千人 外界憂淪「數位東廠」

台灣新聞組／台北25日電
行政院長蘇貞昌拍板設立數位發展部。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌拍板設立數位發展部。（本報資料照片）

行政院推動組改，院會今天將通過第一階段組改修法草案，包括設立「數位發展部」、科技部改制國家科學及技術委員會、國防部設「後備動員署」等三大機關部分，並將草案排入明日行政院院會議程，也力拚能在本會期完成三讀，以落實蔡英文總統揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規畫及提升後備戰力的政策目標。

本報系聯合報報導，蔡英文總統去年五二○連任就職演說中提及「成立一個專責的數位發展部會」後，行政院長蘇貞昌今將拍板設立數位發展部。

行政院說明，數位發展部將整合目前分散在各部會有關通訊、資訊、資安、網路及傳播五大業務，以統一事權、整體規畫數位發展推動相關資源，並扮演「國家數位發展領航者」角色，統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型的基礎工程及環境之整備，以及資安、資料治理、監理沙盒、人才培育與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。

民進黨立委劉世芳昨日於司法及法制委員會，詢問數位發展部是否有1000人編制，行政院人事行政總處人事長施能傑表示確實有千人編制。

中國時報報導，科技部前身為「國家科學委員會」，於2014年掛牌為科技部，過了七年，行政院又要改名為「國家科學與技術委員會」，與舊名接近。部內人員對改組後有何變化與分工，幾乎一頭霧水，無人知曉，官員說，「這個問題只能問部長啊！」

設立「數位發展部」部分，由於數位發展部的業務包山包海，且大多是現行部會業務、人力移撥，不免令人質疑組改目的何在？以民進黨擅長玩弄網軍的專長來看，讓人擔憂是否藉由新設單位打擊異己，數發部淪為「數位東廠」？

蔡英文 民進黨 資安

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