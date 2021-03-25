國民黨中常會邀演講 趙少康爽快答應：該批仍會批

國民黨中常委在常會中連署邀請趙少康至中央常務委員會議進行專題報告，趙少康表示「他們邀我去，我也會給他們建議」。（記者曾學仁／攝影）

中廣董事長趙少康 日前批評國民黨 中常會沒功能、應該廢掉，並提出刪減中常委至15人，引發中常委不滿。國民黨中常會昨天通過邀請趙少康專題演講「促進有效交流」；趙少康得知後，爽快答應赴會，但希望全程公開。趙強調，黨內溝通是需要的，他會有身為客人的禮貌，但因是媒體人，「該批判的還是要批判」。

本報系聯合報報導，國民黨智庫副董事長連勝文 參選黨主席呼之欲出。他昨接受「聯合新聞網」直播專訪表示，他還不急著宣布，但宣示若要選，絕不會攻擊黨內對手。

過去國民黨邀請專家、學者到中常會專題報告都是全程開放。對於趙少康希望全程開放，國民黨文傳會主委王育敏表示，對於是否開放還沒做成決議，但會尊重當事人意願。

中國時報報導，國民黨中常委林金結提案邀請趙少康赴中常會專題報告，黨主席江啟臣一度裁示「研議可行性」，被中常委抗議，最後裁示「本案通過」。

趙少康隨即隔空回應他欣然接受，願赴會，並說國民黨的確有很多應興應革的事，「我會有客人的禮貌，但該講的都會講」，也希望會議全程公開，不要搞小動作。

趙少康日前炮轟中常會，建議從35人減為15人，引起中常委在LINE群組砲轟。據悉，黨中央並不樂見中常委與趙少康「纏鬥」，將與趙連繫，最快下周三蒞會「演講」，讓趙少康把話一次說清楚。有中常委私下說，其實不必再為趙搭舞台、繼續消費國民黨，但大家都簽連署了，他不好意思不簽。