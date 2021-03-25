我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

國民黨中常會邀演講 趙少康爽快答應：該批仍會批

記者劉宛琳／台北25日電
國民黨中常委在常會中連署邀請趙少康至中央常務委員會議進行專題報告，趙少康表示「他們邀我去，我也會給他們建議」。（記者曾學仁／攝影）
國民黨中常委在常會中連署邀請趙少康至中央常務委員會議進行專題報告，趙少康表示「他們邀我去，我也會給他們建議」。（記者曾學仁／攝影）

中廣董事長趙少康日前批評國民黨中常會沒功能、應該廢掉，並提出刪減中常委至15人，引發中常委不滿。國民黨中常會昨天通過邀請趙少康專題演講「促進有效交流」；趙少康得知後，爽快答應赴會，但希望全程公開。趙強調，黨內溝通是需要的，他會有身為客人的禮貌，但因是媒體人，「該批判的還是要批判」。

本報系聯合報報導，國民黨智庫副董事長連勝文參選黨主席呼之欲出。他昨接受「聯合新聞網」直播專訪表示，他還不急著宣布，但宣示若要選，絕不會攻擊黨內對手。

過去國民黨邀請專家、學者到中常會專題報告都是全程開放。對於趙少康希望全程開放，國民黨文傳會主委王育敏表示，對於是否開放還沒做成決議，但會尊重當事人意願。

中國時報報導，國民黨中常委林金結提案邀請趙少康赴中常會專題報告，黨主席江啟臣一度裁示「研議可行性」，被中常委抗議，最後裁示「本案通過」。

趙少康隨即隔空回應他欣然接受，願赴會，並說國民黨的確有很多應興應革的事，「我會有客人的禮貌，但該講的都會講」，也希望會議全程公開，不要搞小動作。

趙少康日前炮轟中常會，建議從35人減為15人，引起中常委在LINE群組砲轟。據悉，黨中央並不樂見中常委與趙少康「纏鬥」，將與趙連繫，最快下周三蒞會「演講」，讓趙少康把話一次說清楚。有中常委私下說，其實不必再為趙搭舞台、繼續消費國民黨，但大家都簽連署了，他不好意思不簽。 

趙少康 國民黨 連勝文

上一則

台灣鳳梨外銷新加坡 被指不甜又黑心

下一則

三接停工 增加燃煤？藍委：不公布電力報告怎知真假？

延伸閱讀

趙少康喊改革 中常委35人砍至15人

趙少康喊改革 中常委35人砍至15人
朱韓聯盟？趙少康：韓粉不是光結盟就會轉支持朱

朱韓聯盟？趙少康：韓粉不是光結盟就會轉支持朱
趙少康回國民黨 王維：對大選有顛覆性 可與民進黨一拚

趙少康回國民黨 王維：對大選有顛覆性 可與民進黨一拚
光中評委不能選黨主席 趙少康婉拒聘書

光中評委不能選黨主席 趙少康婉拒聘書

熱門新聞

飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架