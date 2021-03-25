國民黨中常會邀演講 趙少康爽快答應：該批仍會批
中廣董事長趙少康日前批評國民黨中常會沒功能、應該廢掉，並提出刪減中常委至15人，引發中常委不滿。國民黨中常會昨天通過邀請趙少康專題演講「促進有效交流」；趙少康得知後，爽快答應赴會，但希望全程公開。趙強調，黨內溝通是需要的，他會有身為客人的禮貌，但因是媒體人，「該批判的還是要批判」。
本報系聯合報報導，國民黨智庫副董事長連勝文參選黨主席呼之欲出。他昨接受「聯合新聞網」直播專訪表示，他還不急著宣布，但宣示若要選，絕不會攻擊黨內對手。
過去國民黨邀請專家、學者到中常會專題報告都是全程開放。對於趙少康希望全程開放，國民黨文傳會主委王育敏表示，對於是否開放還沒做成決議，但會尊重當事人意願。
中國時報報導，國民黨中常委林金結提案邀請趙少康赴中常會專題報告，黨主席江啟臣一度裁示「研議可行性」，被中常委抗議，最後裁示「本案通過」。
趙少康隨即隔空回應他欣然接受，願赴會，並說國民黨的確有很多應興應革的事，「我會有客人的禮貌，但該講的都會講」，也希望會議全程公開，不要搞小動作。
趙少康日前炮轟中常會，建議從35人減為15人，引起中常委在LINE群組砲轟。據悉，黨中央並不樂見中常委與趙少康「纏鬥」，將與趙連繫，最快下周三蒞會「演講」，讓趙少康把話一次說清楚。有中常委私下說，其實不必再為趙搭舞台、繼續消費國民黨，但大家都簽連署了，他不好意思不簽。
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