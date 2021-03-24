藍委陳玉珍贏了！民進黨願組疫苗採購調閱小組

立法院衛環委員會24日為了疫苗調閱小組再度大戰。(記者吳姿賢／攝影)

立法院衛環委員會上周表決通過成立「疫苗 採購調閱小組」，本周一民進黨 立委陳瑩擔任召委表決刪除該案，引發藍綠大戰，今天清晨國民黨立委陳玉珍、賴士葆等十名立委就到立法院衛環委員會排隊，從上午8時點開始霸占主席台將近4小時，委員會遲遲無法召開，最後朝野協商1小時，民進黨讓步成立疫苗採購調閱小組，陳瑩中午宣布散會。

陳瑩今天多次要求陳玉珍離開主席台，讓委員會開會，陳玉珍批評，開會前應該先說為何議事錄被刪除，民進黨立委蘇巧慧安撫，「不要急，開會就告訴你，先開會就知道了」，陳玉珍反諷「我坐著不要急」，蘇巧慧回擊「你下來（主席台）就告訴你」，陳玉珍堅持，「對不起我不會下來，為了全民我會監督案子，你們可以協商，為了全民監督利益我可以接受所有攻擊、甚至萬箭穿心」。

陳瑩不滿，「不開會怎麼處理提案？」立委林為洲質疑，「你開會就會否定提案」，陳玉珍指出，國民黨指控民進黨涉入疫苗採購，民進黨也反控國民黨涉入採購，因此一定要成立調閱小組，把害蟲揪出來，不管藍綠。

有立委說拿出採購合約書會被中共 滲透， 陳玉珍質疑，「中共拿到合約書，為何台灣會買不到疫苗？反過來說，如果中共拿不到合約書，就沒辦法打壓台灣？」她說，民進黨對兩岸關係認識如此膚淺，「對共產黨這麼輕忽、低估，我感到很遺憾，你認為中國共產黨拿不到合約書就無法打壓台灣？他（中共）對台灣的打壓無時無刻都存在，中共如果要打壓，只要讓疫苗廠商藥品都進不了中國就可以」，根本不需要合約書才可以打壓，「你們太輕忽對手，這是中華民國的國安危機」。

陳瑩嘲諷陳玉珍，「你就整個會期一直站，三年都站在那裡（主席台）不要下來」、「有何居心？明明就是想害大家買不到疫苗」，陳玉珍說，「如果為了全民利益我會堅持」，要為了全民打破黑箱，重點不是多少錢買到疫苗，而是採購過程有多少人上下其手。

藍綠立委吵鬧不休，後來決議進入朝野協商，持續一小時討論，後來決議針對3月18日衛環委員會通過臨時提案成立疫苗採購調閱小組，朝野協商同意照案通過，至於小組成立時間交由朝野時間決定，陳瑩隨即宣布散會。本周一及今天委員會原本都排定環保署長張子敬業務報告，但因為疫苗採購調閱小組爭議，至今無法進入議程程序。