我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

黨產會要求救總9億財產30天內歸公 救總批違法沒收

記者劉宛琳／台北24日電
黨產會23日認定救總名下財產屬於國民黨，要求救總在30天內將所列近9億元財產轉為國有。（記者劉宛琳／攝影）
黨產會23日認定救總名下財產屬於國民黨，要求救總在30天內將所列近9億元財產轉為國有。（記者劉宛琳／攝影）

不當黨產處理委員會於去年9月認定中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結現有財產13億元（台幣，下同，約4600萬美元）。歷經半年調查，黨產會昨認定救總名下財產屬於國民黨，要求救總在30天內將所列近9億元財產轉為國有。救總昨反批，黨產會違法沒收民產，將訴請停止執行並撤銷違法處分。

救總表示，對於救總是否為國民黨附隨組織停止執行案，最高行政法院已發回台北高等行政法院審理中，黨產會在停止執行案尚未裁定前，就率先認定救總財產應移轉為國有，顯然違法；面對黨產會的違法處分，救總不會氣餒屈服，將一本初衷，續推動各項公益事業。

黨產會主委林峯正說，救總不當取得的不動產含有土地3329坪、建物4318坪、車位349坪，每年可收年租金約3900萬元，公告現值8億352萬元；並追徵已被新北市徵收的土城區土地，其徵收補償金579萬3018元。

林峯正表示，救總在1961年向大眾募款「一人一元捐獻救大陸災胞」，存在中央銀行專戶，後來救總在2006年領走這筆錢，共3425萬1630元及美金75萬1937元，也是不當取得財產，應專為國有。另救總尚有約4億元現金未在本次處分範圍內，是否屬不當取得財產之現存利益，而應移轉為國有，黨產會將持續調查。

黨產會副主委孫斌昨表示，救總取得的不當財產的原始總數，包括政府補助的57億元、影劇附勸約15億元、勞軍附勸約315萬、鑽石獎券約301萬、美元經費加國際協款約4664萬、一人一元捐款加央行利息約2064萬、處分土地收益約2億2897萬、租金6億3972萬、利息5億9644萬。

孫斌指出，1987年，當時立委康寧祥曾在立法院指出，救總已經沒有需要執行的任務，且不存在政府體制，在決算書中也不是被審核的單位，內政部卻編列一年高達2億多元的預算給救總，直到2001年；中華民國身為法治國家，卻在舞廳收取如大陸救濟金等稅捐經費，全國沒有任何一個人民團體有這麼大的權力。

國民黨 租金 預算

上一則

數位身分證喊卡 3000萬張已發包 3億打水漂

下一則

F-5E戰機失事 藍轟：有錢砸10億救鳳梨 沒錢換彈射椅

延伸閱讀

疫苗調閱小組 綠強勢刪案 藍批表決輸了就翻臉

疫苗調閱小組 綠強勢刪案 藍批表決輸了就翻臉
趙少康喊改革 中常委35人砍至15人

趙少康喊改革 中常委35人砍至15人
南韓兩大市長補選前 執政黨爆貪腐醜聞…恐明年衝擊大選

南韓兩大市長補選前 執政黨爆貪腐醜聞…恐明年衝擊大選
趙少康回國民黨 王維：對大選有顛覆性 可與民進黨一拚

趙少康回國民黨 王維：對大選有顛覆性 可與民進黨一拚

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了