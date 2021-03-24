黨產會要求救總9億財產30天內歸公 救總批違法沒收

黨產會23日認定救總名下財產屬於國民黨，要求救總在30天內將所列近9億元財產轉為國有。（記者劉宛琳／攝影）

不當黨產處理委員會於去年9月認定中華救助總會為國民黨 附隨組織，並凍結現有財產13億元（台幣，下同，約4600萬美元）。歷經半年調查，黨產會昨認定救總名下財產屬於國民黨，要求救總在30天內將所列近9億元財產轉為國有。救總昨反批，黨產會違法沒收民產，將訴請停止執行並撤銷違法處分。

救總表示，對於救總是否為國民黨附隨組織停止執行案，最高行政法院已發回台北高等行政法院審理中，黨產會在停止執行案尚未裁定前，就率先認定救總財產應移轉為國有，顯然違法；面對黨產會的違法處分，救總不會氣餒屈服，將一本初衷，續推動各項公益事業。

黨產會主委林峯正說，救總不當取得的不動產含有土地3329坪、建物4318坪、車位349坪，每年可收年租金 約3900萬元，公告現值8億352萬元；並追徵已被新北市徵收的土城區土地，其徵收補償金579萬3018元。

林峯正表示，救總在1961年向大眾募款「一人一元捐獻救大陸災胞」，存在中央銀行專戶，後來救總在2006年領走這筆錢，共3425萬1630元及美金75萬1937元，也是不當取得財產，應專為國有。另救總尚有約4億元現金未在本次處分範圍內，是否屬不當取得財產之現存利益，而應移轉為國有，黨產會將持續調查。

黨產會副主委孫斌昨表示，救總取得的不當財產的原始總數，包括政府補助的57億元、影劇附勸約15億元、勞軍附勸約315萬、鑽石獎券約301萬、美元經費加國際協款約4664萬、一人一元捐款加央行利息約2064萬、處分土地收益約2億2897萬、租金6億3972萬、利息5億9644萬。

孫斌指出，1987年，當時立委康寧祥曾在立法院指出，救總已經沒有需要執行的任務，且不存在政府體制，在決算書中也不是被審核的單位，內政部卻編列一年高達2億多元的預算 給救總，直到2001年；中華民國身為法治國家，卻在舞廳收取如大陸救濟金等稅捐經費，全國沒有任何一個人民團體有這麼大的權力。