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新聞評論／為翁啟惠翻案 監委蔡崇義是「進化版」陳師孟

聯合報社論
中研院前院長翁啟惠因涉「浩鼎案」遭監察院彈劾，如今有監委竟以「一案三查」的方式要為翁翻案。（本報資料照片）
中研院前院長翁啟惠因涉「浩鼎案」遭監察院彈劾，如今有監委竟以「一案三查」的方式要為翁翻案。（本報資料照片）

中研院前院長翁啟惠涉及浩鼎案，受到彈劾及申誡處分，本屆監委竟以「一案三查」的方式為他洗白，認定翁啟惠無財產申報不實，也未違反公職人員利益衝突。此舉，不僅自己打臉監院威信，也把監察機構當成鬥爭場域。監院不惜自毀形象，許多人或許以為是因翁啟惠「後台」強大；但剖析脈絡，關鍵在監察院出現了「進化版」的陳師孟。

翁啟惠在2016年5月因捲入浩鼎案請辭中研院長，次年監察院通過對他彈劾，並移送公懲會。2019年，公懲會以他未據實申報財產，亦未揭露職務可能的利益衝突，判他申誡。但在公懲會判決申誡前數月，士林地院判決翁啟惠貪汙案無罪；監委蔡崇義即以此為由，展開對翁啟惠連串洗白。

去年在蔡崇義主導下，監院提出了對浩鼎案的「第二版」調查報告，指責檢方辦案違反客觀性及偵查不公開原則，要求法務部檢討。蔡崇義還聲稱，翁啟惠原有希望獲得諾貝爾獎，但他因浩鼎案遭到調查，使得諾貝爾獎委員來台喊卡，更導致台灣技術移轉案銳減。近日，蔡崇義再主導提出「第三版」調查報告，稱翁啟惠並無財產申報不實；其目的，顯在促公懲會撤銷對翁啟惠的申誡。但是，刑事無罪不代表沒有行政責任，蔡崇義不懂嗎？

檢視蔡崇義處理案件之爭議，即可知這次「一案三辦」不是唯一奇案。前年他和監委高涌誠受前綠委段宜康之託，調查檢察官陳隆翔偵辦之「曲棍球案」；不由分說，即以辦案有瑕疵為由將陳隆翔彈劾。但經司法院職權法庭審理，認為陳隆翔未違反程序，判決他不予懲戒；高涌誠和蔡崇義不滿之下，隨即揚言將聲請再審。為此，陳隆翔公布了兩監委約談他的錄音譯文，對話中兩人不僅態度隨便，且語帶威嚇，令人咋舌。

根據那項譯文，蔡崇義告訴陳隆翔：「我老實告訴你，我真的沒有看卷；因為他（高涌誠）臨時找我，我也是剛才才看起訴書。」蔡崇義和高涌誠以「違反辦案程序」為由彈劾了陳隆翔檢察官，但自己行使監察權，卻是連相關卷宗也不看，這種邏輯說得通嗎？兩人還脅迫陳隆翔，如果不幫他們設想解決的辦法，接下來，就會查辦地檢署長官的責任。如此赤裸裸的脅迫，是御史大夫行徑嗎？

蔡崇義調查曲棍球案，是幫民進黨派系人物出氣；調查其他案件，也一樣藍綠立場分明。在蔡政府「卡管」期間曾出任40多天教育部長的吳茂昆，因任職東華大學校長期間發生私設公司並廉售專利的倫理事件，違反利益迴避，遭到監院調查。在十幾名審查監委一致投票通過彈劾後，蔡崇義卻領銜和其他數位監委對調查結果提出不同意見，認為吳茂昆僅涉違法兼職，並無圖利，並公開指責主導監委高鳳仙欺騙。當時，此舉被形容是開出「窩裡反」第一槍。如今蔡崇義「一案三查」主導為翁啟惠洗白，此刻監院已是綠家天下，誰與爭鋒？

蔡總統首任提名監委陳師孟，未上任即宣稱其立場將「辦藍不辦綠」，引起各界物議。陳師孟去年初辭去監委，但觀察監院成色，蔡崇義等人其實就是「進化版」的陳師孟們，他們不宣稱自己將看顏色辦案，卻直接付諸行動，手法更高明而曲折。凡是綠營被監院彈劾的，他們幫忙洗白，如翁啟惠及吳茂昆；辦了綠營人物的司法官，則遭到他們彈劾報復，如陳隆翔。

蔡崇義的作法，除罔顧監院威信，更直接威脅司法獨立與正義。蔡總統和監察院長陳菊都沒看到嗎？

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