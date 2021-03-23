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趙少康喊改革 中常委35人砍至15人

記者劉宛琳／台北23日電
中廣董事長趙少康拋出國民黨改革方案，主張將中常委減至15人。（本報資料照片）
中廣董事長趙少康拋出國民黨改革方案，主張將中常委減至15人。（本報資料照片）

中廣董事長趙少康推動國民黨中常會改革，建議國民黨中常委由現有的35人減至15人，執政時由行政院長等4名部會首長、立法院4人、縣市長6人，加上當然中常委黨主席1人組成；如果在野，部會4人則改為立院8人。國民黨對此正面回應，強調所有的改革建議都具高參考價值，國民黨改革的道路雖艱難，但必須長期堅持。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，所有的改革建議都是國民黨前進的重要資產，這些建議都可以給全體黨員及社會各界共同來思考，在這樣的討論過程中，會往更好的方向前進。

趙少康指出，自前總統蔣經國以後的國民黨主席，把中常會搞得每下愈況，「質」和「量」都有問題；現在國民黨黨員34萬人，竟有高達35名中常委，而中共黨員超過9000萬人，卻只有25名政治局委員，更只有7名為政治局常委，顯見國民黨中常會的虛而不實，大而無當；而民進黨身為執政黨，也不過只有18名中常委。

趙少康表示，中常委具代表性，怎麼產生很重要，但國民黨有人頭黨員的問題，常用「換票方式」產生中常委，除了少數有民意基礎的，大多數都不知道怎麼產生、何方神聖，中常委到底對黨、國家有什麼貢獻，也不知道；既不能反映基層民意，還跑去大陸做生意，把國民黨名聲都搞壞了。

趙少康認為，中常會必須要有「內造政黨」的精神，往內閣制邁進一步。他並喊話，「黨主席下定決心就好，不要鄉愿。」

國民黨 趙少康 蔣經國

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