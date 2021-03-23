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疫苗調閱小組 綠強勢刪案 藍批表決輸了就翻臉

台灣新聞組／台北23日電
立法院衛環委員會主席陳瑩在進行確認議事錄時，引發國民黨立委一擁而上爭奪主席陳瑩手中麥克風阻擋議事運作，雙方在主席台推擠、拉扯，導致議事中斷。（記者黃義書／攝影）
立法院衛環委員會主席陳瑩在進行確認議事錄時，引發國民黨立委一擁而上爭奪主席陳瑩手中麥克風阻擋議事運作，雙方在主席台推擠、拉扯，導致議事中斷。（記者黃義書／攝影）

新冠肺炎AZ疫苗昨開打，立法院衛環委員會藍綠立委也「開打」。國民黨籍召委陳玉珍上周臨時提案通過成立「疫苗採購調閱小組」，昨委員會確定上周議事錄時，民進黨甲級動員，擬透過人數優勢點名表決翻案，但國民黨認為表決確認議事錄，於法不合，現場吵成一團，甚至爆發搶麥克風的肢體衝突。最後在強勢表決下，遭綠營刪除該案。

對於立院爭擾，指揮中心指揮官陳時中說，疫苗等相關事宜在傳染病防治原本就有運作機制，沒有必要特別成立專案小組；立法院有其調閱權，如果做出決議，就會照他們的決議做，「但我們也不希望成真」。

陳時中強調，不是不尊重立院，但目前疫苗還是賣方市場，全世界需求孔急，不希望任何合約上有挑釁之處，萬一因此讓疫苗進來比較緩慢，「不是國家之福」。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天一早督軍，會議一開始，民進黨立委蘇巧慧就與陳玉珍吵起來，蘇巧慧批評，陳玉珍上周偷襲成立疫苗調閱小組，「讓疫苗採購破局」；陳玉珍則反指蘇巧慧「害怕成立疫苗採購調閱小組，你怕什麼？」

國民黨立委賴士葆表示，民進黨表決輸了就翻臉，全世界買疫苗都公開，獨獨台灣不能公開，有什麼問題怕人家知道，其心可議，按照議事規則通過了，要成立疫苗採購調閱小組，要提復議也可以，但要那天投贊成票的才可提復議，議事規則寫得清清楚楚。

民進黨立委羅致政表示，就是怕國民黨會洩密，以致拿不到疫苗，疫苗價錢一旦公開，會影響採購。

藍綠雙方從委員會吵到會外。綠營直指國民黨做法恐增添後續疫苗供應的變數；藍營則嗆民進黨不要轉移焦點，「自己不認真開會，就說議事有瑕疵。」

疫苗 民進黨 國民黨

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