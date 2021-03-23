「因人設事」翁啟惠彈劾翻案 監委提不同意見書

中研院前院長翁啟惠感謝監院還他清白。(本報資料照片)

監察院司法及獄政委員會10日通過對中研院前院長翁啟惠「第三版」調查報告，認定翁啟惠沒有不實申報、也沒有違反公職人員利益衝突迴避法，引發「一案三查」爭議；查案監委昨發新聞稿強調，翁案三個相關調查報告所涉重點各不相同；但監委王美玉提出不同意見書，指翁證詞反覆，且監察制度採「刑懲並行」，縱經刑事判決無罪，仍得懲戒。主張不應就個案因人設事。

翁啟惠發聲明表示，當年起訴、彈劾 及公懲會做出申誡，都是基於錯誤事實，嚴重傷害他的名譽；此次監察院收到他的陳情，願意依據新事實及新證據重新檢視，提出詳盡結論，釐清事實，還己清白，他致上誠摯謝意。

三位監委蔡崇義、王幼玲、趙永清提出的調查報告指出，翁啟惠未依法據實申報財產部分，監察院2019年3月及2020年2月已審認不具有隱匿而為不實申報之故意，撤銷裁罰；違反公職人員利益衝突迴避法部分，監察院廉政委員會2019年2月、2020年3月也認為查無具體事證堪認違法。

王美玉提出不同意見書，指翁啟惠是借名持有、還是贈與子女浩鼎股票 ，證詞反覆不一，也違反公職人員利益衝突迴避法；且監察制度採「刑懲並行」，翁啟惠之違失，縱經刑事判決無罪，仍得予以懲戒。

王美玉表示，公懲會是司法機關，不受訴願成功結果拘束，且公懲會對監院訴願理由亦有提出不同見解，這也是公懲會二度駁回主因之一；可見縱使訴願成功，並不能據此作為「新事證」之認定。

當初調查該案前監委仉桂美則表示，未有新事證情況下，一案多查，挑戰了法院之既判力、公定力、確定力與拘束力，機關意志之延續性亦受到挑戰；更將置政府機關分權制衡原理於危險中。

國民黨 說，翁啟惠一再向監院陳情，自稱受到不公平對待；監察院為了翁啟惠創下一案三查先例，絕對是一般市井小民想都別想的特殊待遇。