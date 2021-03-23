我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

「因人設事」翁啟惠彈劾翻案 監委提不同意見書

台灣新聞組╱台北23日電
中研院前院長翁啟惠感謝監院還他清白。(本報資料照片)
中研院前院長翁啟惠感謝監院還他清白。(本報資料照片)

監察院司法及獄政委員會10日通過對中研院前院長翁啟惠「第三版」調查報告，認定翁啟惠沒有不實申報、也沒有違反公職人員利益衝突迴避法，引發「一案三查」爭議；查案監委昨發新聞稿強調，翁案三個相關調查報告所涉重點各不相同；但監委王美玉提出不同意見書，指翁證詞反覆，且監察制度採「刑懲並行」，縱經刑事判決無罪，仍得懲戒。主張不應就個案因人設事。

翁啟惠發聲明表示，當年起訴、彈劾及公懲會做出申誡，都是基於錯誤事實，嚴重傷害他的名譽；此次監察院收到他的陳情，願意依據新事實及新證據重新檢視，提出詳盡結論，釐清事實，還己清白，他致上誠摯謝意。

三位監委蔡崇義、王幼玲、趙永清提出的調查報告指出，翁啟惠未依法據實申報財產部分，監察院2019年3月及2020年2月已審認不具有隱匿而為不實申報之故意，撤銷裁罰；違反公職人員利益衝突迴避法部分，監察院廉政委員會2019年2月、2020年3月也認為查無具體事證堪認違法。

王美玉提出不同意見書，指翁啟惠是借名持有、還是贈與子女浩鼎股票，證詞反覆不一，也違反公職人員利益衝突迴避法；且監察制度採「刑懲並行」，翁啟惠之違失，縱經刑事判決無罪，仍得予以懲戒。

王美玉表示，公懲會是司法機關，不受訴願成功結果拘束，且公懲會對監院訴願理由亦有提出不同見解，這也是公懲會二度駁回主因之一；可見縱使訴願成功，並不能據此作為「新事證」之認定。

當初調查該案前監委仉桂美則表示，未有新事證情況下，一案多查，挑戰了法院之既判力、公定力、確定力與拘束力，機關意志之延續性亦受到挑戰；更將置政府機關分權制衡原理於危險中。

國民黨說，翁啟惠一再向監院陳情，自稱受到不公平對待；監察院為了翁啟惠創下一案三查先例，絕對是一般市井小民想都別想的特殊待遇。

彈劾 國民黨 股票

上一則

約砲男模變「噁心的肥宅」 女掀眼罩嚇到報案獲賠40萬

下一則

新聞評論／全台野火四起 燒出政府治理失靈

延伸閱讀

新聞評論／翁啟惠1案3查大洗白 陳師孟恐自歎弗如

新聞評論／翁啟惠1案3查大洗白 陳師孟恐自歎弗如
翁啟惠彈劾案翻案 馬英九：嚴重傷害監院公信力

翁啟惠彈劾案翻案 馬英九：嚴重傷害監院公信力
3查翁啟惠彈劾翻案 監院自打嘴巴

3查翁啟惠彈劾翻案 監院自打嘴巴
新聞眼／新監院洗白舊案 官箴標準何在

新聞眼／新監院洗白舊案 官箴標準何在

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
美國國務卿布林肯。(路透)

布林肯稱「台灣是國家」引熱議

2021-03-16 02:29
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生