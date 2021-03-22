黑白集／裝傻有條件 不能說一套做一套

民進黨立委王定宇對同居疑雲扯出其他女立委反遭批。(記者陳正興／攝影)

王定宇的同居事件延燒十天，頻遭外界點名的「女權立委」范雲，才站出來面對。她說，如果受到傷害的女性找上門，她當然會站出來；言下之意，顏若芳又沒有找她。范雲還反問，這裡頭有什麼需要照顧的性平議題？

這分明是裝傻。王定宇處理此事荒腔走板，對不起妻子，又把顏若芳的名譽當垃圾，還故意把綠委何欣純拖下水。如此惡劣的行徑，民眾都感到不齒；唯獨范雲看不出這有「性平」問題，也太奇怪。

范雲當然可以裝傻，但前提是，她不要自我標榜是「女權鬥士」。否則，一遇同黨男同志出軌就裝作沒問題，根本是自砸招牌。相形之下，何欣純從未標榜自己重視婦權，但她對王定宇的批判明快俐落，比起學界出身的范雲犀利百倍，人家有在裝傻嗎？

政治人物裝傻有條件，一是不能說一套做一套，二是不要把民眾當傻瓜。陳時中 也很會裝傻，最近談到示範打疫苗 ，他說右臂要留給ＡＺ疫苗，左臂要留給國產疫苗，卻被醫師阻止。疫苗本來就不能混打，陳時中身為衛福部長，他會不清楚嗎？他卻故意講些五四三，來糊弄百姓，掩飾疫苗不足問題。

最近裝傻冠軍，當然首推王定宇。儘管有綠媒掩護，他近期的聲量竟超車蔡總統，但其中九成五都是負評。他臉皮再厚，民眾仍自有公道。