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朱韓聯盟？趙少康：韓粉不是光結盟就會轉支持朱

記者劉宛琳／台北22日電
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

國民黨主席競爭熱烈，前主席朱立倫傳出可能找高雄市前市長韓國瑜結盟，朱也坦言兩人多次見面。也有意參選的中廣董事長趙少康表示，想選的人都希望結盟，但韓粉會不會轉而支持朱，「也不光是結盟就會轉」。

近期傳出朱立倫可能與韓國瑜結盟，媒體詢問趙少康是否擔心朱韓結盟？趙少康表示，自己與很多人結盟，結盟是多多益善，都是國民黨裡的人，有什麼好分，發揮力量才能打贏選戰。如果韓要跟朱結盟，他覺得很好、樂觀其成，但有沒有結盟，他不知道。朱立倫如果想選黨主席，當然希望韓國瑜支持他，這不奇怪。

若朱韓結盟，韓粉能夠支持朱立倫嗎？趙少康說，韓國瑜如要出馬，很難結盟，除非韓不出來；想選的人都希望結盟，江啟臣也會希望跟別人結盟。一方面也要看參選人提出來的政見和合縱連橫的本事，政治上的誠信很重要，攤開過去，答應人的事、與人合作的事情有沒有做到，或是有沒有經常違背諾言。

不過趙少康也說，韓粉會不會轉而支持與韓結盟者，也不光是結盟就會轉，要看韓國瑜支持力量有多強，怎麼去號召。

至於黨內盛傳連勝文民調只有3%，連勝文昨表示被黨內刻意打壓，媒體詢問趙少康是否感同身受。趙少康表示，他倒沒有什麼感同身受，民調看看就好，不用深究、介意，民調要看抽樣、題目有沒有誤導性，若這些都未公布，聽聽就好。

趙少康 韓國瑜 民調

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