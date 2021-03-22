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評拆蔣銅像 馮世寬：連中共都不再鬥爭打共匪榮民

記者洪哲政／台北22日電
無黨籍立委林昶佐(左)質詢退輔主委馮世寬表示，促轉會也希望中正紀念堂下一步能進行較公允歷史的展示，包括介紹白色恐怖資料，讓人民對歷史事實有所了解。他想了解，促轉會與馮世寬曾討論（蔣中正）銅像問題時，馮世寬的態度為何？(取自立法院直播畫面)
無黨籍立委林昶佐(左)質詢退輔主委馮世寬表示，促轉會也希望中正紀念堂下一步能進行較公允歷史的展示，包括介紹白色恐怖資料，讓人民對歷史事實有所了解。他想了解，促轉會與馮世寬曾討論（蔣中正）銅像問題時，馮世寬的態度為何？(取自立法院直播畫面)

針對促轉會持續推動蔣公銅像移除工作，退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，連中國大陸現在都不再清算鬥爭了「打共匪」的榮民了，「想要這樣做的人」，都應有包容的雅量。質詢他的無黨籍立委林昶佐表示，有人以敬畏角度看這個銅像，但這塊土地上仍有許多人受到這個銅像的傷害，「不要這塊土地上好像有平行時空」，對國家認同發生很大差別，這樣不好。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會業務報告，他特別穿上戰鬥機飛行員所穿的「連身防火飛行服」作為「戰袍」，胸前掛著過去國防部長的布章。馮世寬說，將飛行服穿來立法院，目的是向大家表示，他在退輔會一天，會把退輔會對榮民、跟現役軍人退休後的就學就業，多加以好好照顧，沒有別意。

無黨籍立委林昶佐質詢，促轉會也希望中正紀念堂下一步能進行較公允歷史的展示，包括介紹白色恐怖資料，讓人民對歷史事實有所了解。他想了解，促轉會曾與馮世寬討論蔣中正銅像問題時，馮世寬的態度為何？

馮世寬表示，促轉會確曾為此到他辦公室拜會，「我講得比他們還要深入」，「我不是反對（拆銅像），我反對的是怎麼講這種意識，是不對的」。那個銅像放在那，又不會講話，也不會走路，也沒有人去膜拜，拿走了，「台灣歷史上就少了一個批判的東西」。

馮世寬說，今天有人批判蔣，他不辨駁，因為自己是蔣領導出來的，把台灣安定成這樣。民眾罵蔣中正，蔣中正長什麼樣子，民眾可以去看看銅像，原來蔣中正長這樣，「我們應該有這種雅量」。今日，連中國大陸都不再清算鬥爭打共匪的榮民了。

他說，中國人、台灣人或建議這些想要這樣做的人，都應有包容的雅量，讓全世界看到，我們生活在台灣的中國人或台灣人，是世界上最優秀的民族，能包容歷史，而且向後人展示歷史上發生的事情，黑白由後人判斷。

林昶佐說，有人以敬畏角度看銅像，但這塊土地上仍有許多人受到銅像的傷害，不同族群希望有更共同歷史記憶，不同族群間能互相理解，是好事，不要這塊土地上好像有平行時空，對國家認同發生很大差別，這樣不好。中正紀念堂未來將新設角度更公平的常設展，希望主委也能去看，希望讓有不同歷史經驗者相互理解。

馮世寬表示，他一定會去看，他是唯一中將將領穿著軍服進二二八紀念館的，他當情報次長，要了解紀念館在幹什麼，我們對二二八做了什麼事情，「我穿著中將服裝喔，我去過」，表示他對許多歷史是尊重的。他希望立委推動開放包容，而不是強迫。

台灣 中國 二二八

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