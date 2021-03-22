新聞評論／翁啟惠1案3查大洗白 陳師孟恐自歎弗如

中研院前院長翁啟惠（中）因浩鼎案遭彈劾、懲戒，如今在沒有新事證情況下，監委卻提新的調查報告指他未違法。本報資料照片

中研院前院長翁啟惠因浩鼎案遭監察院彈劾 ，法院與公懲會也認定他財產申報不實，形同「三振」的翁啟惠在監委換屆後見機陳情，果然得到監院「善意」回應，司法及獄政委員會日前通過第三版調查報告，認定翁無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法，社會震驚；過去有人說法院是國民黨 開的，現在監察院臉不紅氣不喘就創下「一案三查」的紀錄，要說監察院是民進黨開的，而且還擴大營業，應無沒人能反駁吧。

前監委陳師孟三年前舉著「打藍」大旗進監察院，為監察院締造了公然「恫嚇司法官」的紀錄，公開放話要約詢判決前總統馬英九 涉洩密案無罪的法官，引發司法界串聯反彈，最後聲稱因「不知為何而戰」而辭去監委職務；陳師孟即使被封為史上最狂監委，但仍能理解司法運作，僅只於放話約詢法官，但也沒說要推翻檢方起訴及法院的判決，沒想到「後繼有人」，司法及獄政委員會直接就來一案三查，恐怕陳師孟也要自歎弗如了。

翁啟惠2017年被監院彈劾，公懲會2019年判申誡，主要是因為翁違反利益迴避規範與財產申報不實，2020年監委雖提出第二分調查報告，但內容指翁雖經法院判無罪，但已對名譽造成嚴重損害，要求法務部針對檢方濫訴檢討改進，算是「偷跑」一小步，突襲了檢方，但也不敢對法院判決指翁財產申報不實有所置喙，但近日第三版調查報告則已實質越界，讓人看到監察院原來有在超前部署。

第三版的調查報告有兩個重點，一是利益衝突部分，指翁啟惠未揭露可能發生之利益衝突情事，經監院廉政委員會決議，認無具體事證，並無違反公職人員利益衝突迴避法，僅有違反中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則，結案存查。二是申報財產部分，監院訴願審議委員會也撤銷原處分，故無財產申報不實情形；一是從法條解套利益衝突迴避，二是針對法院判決，由監院訴願審議委員會解構法院對翁財產申報不實的「指控」，洗白路徑再清楚不過。

為辯解「一案三查」的指控 ，主查監委蔡崇義表示第三版調查報告僅是把案子持平檢視，呈現過去發生的事實，並無啟動新調查，亦無否定監院過去彈劾之情事，也沒有新的事證；後續是否向公懲會再提再審，是翁的權利，監院不會提出再審；蔡的說法既未合規定也充滿矛盾，首先，依規定，當事人對調查報告有異議可提出覆查要求，但被糾正、彈劾者不在此限，翁是被彈劾，不符合覆查條件，何勞監委再去「持平檢視」並提出第三版調查報告？

再者，監委聲稱第三版調查報告沒有否定過去的彈劾，也沒有新的事證，後續是否向公懲會再提再審，是翁的權利；問題是，既無新事證，依公務員懲戒法就沒有提再審的條件，除非當初法庭有適用法規錯誤、法庭組織不合法、應迴避的法官參與裁判、或判決適用之法律或命令牴觸憲法等情形，監委明知翁不合再審的要件，逕說後續是否向公懲會再提再審，是翁的權利，是有何居心？還是說第三版調查報告就是翁洗白的踏腳石？