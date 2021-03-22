翁啟惠彈劾案翻案 馬英九：嚴重傷害監院公信力

翁啟惠。記者邱德祥／攝影

中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案遭監察院彈劾 ，法院與公懲會也認定財產申報不實，去年監委換屆，翁陳情，監察院司法及獄政委員會本月10日通過針對翁啟惠的第三版調查報告，改認定無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法。前總統馬英九 昨表示，監察院這樣的做法不可思議，會嚴重傷害監察院公信力。

翁啟惠案創下「一案三查」紀錄，當初調查該案的前監委仉桂美昨天表示，這是在挑戰國家公權力，會讓機關無所適從，每一個機關都有其定位，但是機關意志一定是延續的，「除非有新事證，但目前據了解，應該是沒有。」

仉桂美表示，當初翁啟惠彈劾案是全票通過，懲戒法院也做了判決，懲戒法案（改制前為公懲會）的判決有既判力，當時當事人有提再審也敗訴，因此事實上，既判力、拘束力及確定力都存在，除非有發現新事證，但目前看起來沒有，這個案子在法律上應該是完全沒有空間。

被問到是否可能有政治力介入？仉桂美表示，無法做任何揣測，但這是非常特殊的現象，從來沒有過，未來也不應該有，「如果可以推翻法院的既判力，將來所有案子，法院說了也不算，那到底誰說了才算？」

仉桂美表示，監察院本身也是獨立機關，監察院的意志有延續性，之前做的決定已經非常清楚，也經過正式程序，並投票 通過，事實上沒有辦法撼動，除非有新事證。