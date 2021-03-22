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趙守博新書：林洋港太堅持己見 接班出局

台灣新聞組／台北22日電
前總統馬英九（左）21日出席總統府前資政趙守博（右）新書發表會。記者胡經周／攝影
前總統馬英九（左）21日出席總統府前資政趙守博（右）新書發表會。記者胡經周／攝影

總統府前資政趙守博昨天舉辦「典範與獎勵」新書發表會，書中談到當年蔣經國提拔許多本省籍政治菁英，其中司法院前院長林洋港與前總統李登輝的接班之爭，最後由李登輝勝出，趙守博認為林洋港犯了「身為台灣人而太有意見、太堅持看法」的大忌，在當時國民黨政要看來，有些難以接受，甚至令人有所疑慮。

中國時報報導，蔣經國1972年任閣揆後，提拔本省籍政治菁英，但在選擇接班人時，林洋港出局，資深媒體人黃清龍所著「蔣經國日記揭秘」，透露蔣經國在日記中形容林洋港是「沽名釣譽，好大喜功」、「品德方面不夠正直」。對此，趙守博提出他的觀察指出，質疑林的操守與品德，這就不太公道。蔣經國認為林洋港「沽名釣譽」，趙守博說，這與林在民間很有人望有關，林身為台灣人，卻鋒芒畢露。但趙守博認為，最關鍵處是林洋港「不聽話」、「太堅持己見」。

趙說，林洋港做了很多事，事前都未跟中央商量，都讓蔣經國很不悅，在蔣身邊，願意為林說話的，只有前副總統謝東閔。林洋港雖然與媒體互動好，民間聲望高，但沒有班底，像個政壇獨行俠，反倒是李登輝與學者專家交好，為他獻策，李還會與國民黨老中青政要打高爾夫球，相較之下，為李說好話的不少，這應就是接班人之爭中，李出線的原因之一。

另據ETtoday報導，趙守博書中向11位領導人表達感激，包括趙守博特別推崇蔣經國推行十大建設；李登輝促進台灣全面民主化；謝東閔推動「小康計畫」消滅貧窮及倡導「客廳即工場」和「公墓公園化」；連戰推動全民健保等。

蔣經國 台灣 國民黨

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