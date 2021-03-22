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被譏黨內支持度僅3%？ 連勝文：像蚊子叮沒有感覺

記者劉宛琳／台北22日電
國民黨智庫副董事長連勝文對於傳出黨中央評估他的支持度僅3%，認為「就像被蚊子叮沒有感覺」。（記者胡經周／攝影）
國民黨智庫副董事長連勝文對於傳出黨中央評估他的支持度僅3%，認為「就像被蚊子叮沒有感覺」。（記者胡經周／攝影）

國民黨智庫副董事長連勝文昨出席總統府前資政趙守博新書發表會，對於傳出黨中央評估他的黨內支持度僅3%，連勝文受訪說，對黨中央刻意打壓或惡意嘲諷，如果他因為這樣就自亂陣腳、沉不住氣，將來要如何領導這個黨，這對他來說是非常非常小的事情，「就像被蚊子叮沒有感覺」。

針對臉書粉絲團聲量看政治日前貼文指出，這30天內以韓國瑜聲量最高，其次是趙少康、江啟臣、連勝文、朱立倫。連勝文表示，黨內選舉重點是黨員，這不是由上而下、而是由下而上的過程，誰能夠做黨主席不是由候選人決定，而是由黨員來決定，黨員才是決定未來這個黨方向最重要的人，必須要了解黨員要思考對黨未來想法是什麼。

連勝文強調，「聲量有的是自己創造出來，有個是找人做出來的」，這對黨所發生的影響力是有限的。

外傳連陣營對外表示「一對一必勝江啟臣」。連勝文澄清，「我的陣營並沒有這樣講」。

對於黨主席江啟臣日前去青工總會交接，是否認為江踩場？連勝文表示，國民黨任何組織都是為了黨而存在而非個人，他認為沒有踩場的問題。

國民黨主席選舉混沌，中廣董事長趙少康能否參選牽動高雄市前市長韓國瑜是否再戰主席選舉。現任主席江啟臣日前表示，黨內民主都尊重大家的選擇與意願，他是黨主席，要求黨務中立，把選務辦好，這就是他現在該做的事情。

江啟臣說，此時此刻大家關心的是國民黨把在野角色扮演好，為人民做事、服務、發聲，黨內相關的選舉有一套民主制度，就是讓這套制度可以很順利、圓滿、正面舉行，這也是黨的改革一部分。

對於網路聲量調查韓國瑜仍高居第一，江啟臣說，現在每個議題每天都在變化，不管是民調、聲量，每個數據都起起伏伏，大家參考就好。

江啟臣表示，對自己而言，怎樣讓國民黨更好，扮演更大的在野監督力量，為人民關心的議題發聲，來提對案與相關政策建議，這個比較重要；在野黨除了監督，也能提出一些政策，這是人民比較關心的。

連勝文 江啟臣 國民黨

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