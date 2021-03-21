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3查翁啟惠彈劾翻案 監院自打嘴巴

記者蔡晉宇／台北21日電
中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案財產申報不實等遭監察院彈劾，監院司法及獄政委員會3月10日通過針對翁啟惠的第三版調查報告，逆轉改認定翁啟惠無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法，翻案過去彈劾調查。（本報資料照片）
中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案財產申報不實等遭監察院彈劾，監院司法及獄政委員會3月10日通過針對翁啟惠的第三版調查報告，逆轉改認定翁啟惠無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法，翻案過去彈劾調查。（本報資料照片）

中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，法院與公懲會也都認定他財產申報不實，去年監委換屆，翁啟惠陳情，監察院司法及獄政委員會3月10日通過針對翁啟惠的第三版調查報告，逆轉改認定翁啟惠無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法，不但打臉、翻案過去彈劾，還創下「一案三查」紀錄。

翁可向懲戒法院提起再審

新調查結果不但在監委內部引發激辯，也有監委提不同意見書；在野黨更批評，以後誰還會相信監察院任何調查？監察院存在價值將蕩然無存。

浩鼎案爆發後，2017年監察院通過翁啟惠的彈劾案，公懲會前年判決認定翁有未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事兩違失，判翁申誡，翁聲請再審也遭駁回；如今監察院新的調查報告，等於推翻上一屆監委彈劾的調查結論，雖然監院強調不會向懲戒法院（原公懲會）提出再審，但依公務員懲戒法規定，翁將可依監院變更的處分內容，向懲戒法院提起再審之訴 。

監院10日通過的調查報告，是監察院對翁啟惠案第三度提出調查報告，由監委蔡崇義、王幼玲、趙永清三人完成；據指出，司獄委員會開會當天，多名具法律背景監委都發聲質疑。

有監委指出，依照監院規定，當事人對調查報告有異議，可提出覆查要求，但被糾正、彈劾者不在此限；翁不符合覆查條件。也有監委擔憂，此例一開，恐引來更多遭彈劾者跟進。

蔡崇義：未否定過去彈劾

翁啟惠過去被監院彈劾，並被公懲會判申誡，主要因為違反利益迴避相關規範與財產申報不實兩點。去年監委也曾為他提出第二分調查報告，旨在說明，翁啟惠雖經法院判無罪，但已對名譽造成嚴重損害，要求法務部針對檢方濫訴檢討改進。

這次第三版調查報告，則是完全推翻過去的認定，指有關翁啟惠未揭露可能發生之利益衝突情事部分，經監院廉政委員會決議，認無具體事證，並無違反公職人員利益衝突迴避法，結案存查。未依法據實申報財產部分，監院訴願審議委員會也撤銷原處分，故無財產申報不實情形。

主查監委蔡崇義受訪時表示，此次調查報告僅是把案子持平檢視，呈現過去所發生事實，並無啟動新調查，亦無否定監院過去彈劾之情事，也沒有新的事證；後續是否向公懲會再提再審，是翁啟惠權利，監院不會提出再審。

有監委質疑，監院對此事處理不合法，主張調查報告應退回。監委王美玉也提出不同意見書指出，翁啟惠是否財產申報不實，實有可議之處；利益迴避部分，翁啟惠違反的是中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則，並非違反公職人員利益衝突迴避法。

藍委質疑，監察院難道是專門幫人卸責嗎？若今天翁啟惠可以，其他遭彈劾的小官員能不能比照辦理？若幫翁翻案成真，之後誰還會相信監察院的任何調查？監察院的存在價值將真的蕩然無存。

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