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浩鼎案逆轉 前監委：如判罪後不起訴 天下大笑話

台灣新聞組／台北21日電
中研院前院長翁啟惠因涉「浩鼎案」，遭監察院彈劾。（本報資料照片）
中研院前院長翁啟惠因涉「浩鼎案」，遭監察院彈劾。（本報資料照片）

翁啟惠案，監院通過第三版調查報告，內容點出諸多有利翁啟惠部分，與當初監院彈劾翁啟惠時所提調查報告方向完全不同。一位在第五屆監院參與調查翁啟惠案的監委表示，此調查報告形同宣告過去的彈劾有問題，擔心若此例一開，日後曾被監院提出不利調查報告或彈劾者都能援引該案來陳情，將破壞監察制度穩定性。

前監委表示，當前監察制度並非沒有救濟管道，若是當事人非被彈劾、糾正者，可在一定時間內向監院提出覆查，被彈劾經公懲會確認者，則可向公懲會提再審；雖無明文規定調查報告不能多次提出，但以調查報告形式提出，頗有因人設事意味，應回歸到制度面，探討救濟途徑是否可更完備，會較合適。

政大法律系副教授廖元豪質疑，監察院的調查報告實質上是沒有拘束力的，當年的彈劾已送至公懲會，公懲會已經懲戒，形同檢察官起訴、法院做出判決，如何再去推翻？「這不是監察院可以處理的。」

廖元豪表示，翁啟惠應走公懲會，或法院再審的程序，「監察院沒有撤銷彈劾這回事」，難道可以說由監察院撤回當初那個彈劾，請法院撤銷判決？天下沒有這種事。

前監委李復甸表示，翁啟惠一案，應去走再審的程序，監察院的作法，就像起訴了一個人，明明已經判決有罪，卻又做出一次不起訴的處分，「天下沒有這樣的笑話！」

李復甸認為，翁啟惠應該至公懲會走再審的程序，不過他的再審程序過去已經兩次被駁掉了，監察院這一次的調查報告，在他看來，是程序上不對，是程序上的錯誤。

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