新聞眼／新監院洗白舊案 官箴標準何在

中研院前院長翁啟惠（中）因浩鼎案遭彈劾、懲戒，如今在沒有新事證情況下，監委卻提新的調查報告指他未違法。（本報資料照片）

同樣是監察院的調查，對中研院前院長翁啟惠捲入的浩鼎案爭議，在蔡政府任內通過彈劾 ，又在換上全是蔡英文總統提名 的監委後，作出截然不同的調查報告結論，不免令人質疑，當今扮演御史大夫角色的監委們，是以什麼樣的標準看待官箴？監察院如今是否已成特定人的漂白院？兩種完全相反的結論，民眾要相信哪一個？

翁啟惠在浩鼎案中的爭議不少，儘管門檻較高的刑事責任無罪，但對於他是否財產申報不實與違反利益迴避相關規範，司法機關都已明白認定翁的失職，並指他嚴重損傷政府公信。

且監院當初彈劾報告也不只這兩項缺失，還包括翁啟惠在案發時，對於持有浩鼎股票 態度遮掩，不但發聲明否認持有浩鼎股票，更否認利用女兒當人頭，後來證據攤開，證明女兒名下股票資金來源來自翁啟惠，過程中還有複雜的官商間的資金「借貸」往來，身為中研院院長，翁啟惠的誠信在處理浩鼎股票一事中，至少多次被抓包。

監院的同案第三度調查已是創先例之舉，調查報告又多只取對翁啟惠有利部分做陳述，無怪乎有曾任立委的監委私下透露，如此調查報告，一定會引發政治聯想，監院勢必要做好承受政治後座力的準備。

事實上，監察院訴願委員會、廉政委員會事後雖陸續撤銷翁啟惠財產申報不實的罰鍰，但僅是為翁啟惠增添了部分有利事項；在法院判決與國稅局判斷是否需要補繳贈與稅的認定中，翁啟惠同樣都難逃財產申報不實，這也是他先前向公懲會聲請再審被駁回的原因之一。

此次監察院重啟調查，沒有新的事證，更沒能並陳多元觀點，損害的唯有監院公信力。

舉例說明，邱太三出任陸委會主委時，在野黨質疑其曾涉關說案，監院的調查報告指出，邱有重大違失；若照翁案標準，當初連彈劾都沒有的邱太三，是否也能以監院調查報告已對他出任國家重要職務造成負面影響，要求重新提出翻案的調查報告。此例一開，只怕更多曾被監院彈劾的前官員們，將循此管道要求比照辦理，就看各自本事。

過去第五屆監察院總被外界批評，蔡系監委與馬系監委在院內針鋒相對；如今第六屆監院需要擔心的恐怕會是，監院若只有一種聲音，所做出的判斷是否更容易受政治力介入，這樣翻案所得出的結果，能得到一般民眾信服嗎？