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新聞評論／農業問題只靠撒幣 陳吉仲最該被去化

聯合報社論
農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）
農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）

大陸暫停進口台灣鳳梨的禁令讓外界看到，蔡政府一面藉鼓動抗中獲得政治紅利，另一面水果出口幾乎集中銷陸的真相。而農委會不僅拓展外銷市場無力，面對內需產銷失調也只剩收購和去化一招，不見長遠規畫只求速效的大內宣與大撒幣，看來最該被去化的不是水果，而是農委會主委。

除了大陸鳳梨禁令，最近外銷受阻的還有銷日台蕉因農藥殘留過量遭下架。而傳統業務就是外銷香蕉和鳳梨的「農業國家隊」台農發公司，五年來已虧損近六成資本額。外銷出不去，內需也失調，農委會在2019年就狂砸了6億多元收購滯銷農產品，其中3億被當堆肥去化。農委會真不愧功在農民！

台灣這幾年為何多數水果都集中銷陸，除水果多不耐久放，距離加上飲食習慣相近雙重因素外，不可忽略的是大陸對台灣的讓利，在台灣禁止大陸水果進口下，大陸不僅給台灣單方面的關稅優惠，還有多次政策性採購，在檢疫與藥殘上更是大開綠色通道。

有人批評這是「養、套、殺」，但農委會做了什麼開拓國際市場的努力？拓展新市場向來不易，農產外銷難度更高。別說基本的冷鏈設備，更牽涉到品種、栽培方式、施肥用藥都要符合輸入國的檢驗標準，往往需規格化的專業處理，尤其國際標準嚴格的檢疫跟藥殘，靠的是政府長遠的規畫，但農委會只想切西瓜炒短線。

例如大陸暫停台灣鳳梨進口，國台辦表示去年向台通報28批鳳梨不合格，提醒加強源頭管理，遭已讀不回。農委會回應竟是「明明只有13批」，防檢局更嗆要對方提出照片或鑑定報告等科學數字。但台蕉遭日方下架，農委會有要求公布農藥超標檢驗過程、方法跟照片嗎？且違規數量就算不是28批，也有13批，加上3月新增5批達18批，哪個國家會容許這種情況一再發生？農委會無非吃定大陸會睜隻眼閉隻眼，這種漫不經心的態度，難怪外銷到別的國家處處碰壁，連台農發虧光了老本也不受監督。

農委會拓展外銷無方，對內產銷調節更是技窮，只剩收購一招。根據立院報告，2015、16年，農委會每年編列1億5000萬產銷調節緊急處理計畫的預算執行率，都只有個位數，僅千萬元之譜。此後大幅增加，到了2019年大選年，也就是陳吉仲真除農委會主委那年，該預算決算暴增到預算的4.15倍，支出的6.6億中，一半都用來收購農產品當堆肥及飼料，好撐住「農產品價格平穩、沒有產銷失衡」的皮囊。

面對在野黨質疑，農糧署長竟大言不慚地說，國民黨不懂，農民很高興，更說如果不花這個錢，「農民會造反」。確實，有錢可領，誰不開心，但有那一個農民辛苦耕作是為了掩埋當堆肥？他唯一說對的是，如果沒撒錢，農民不開心，民進黨選情很難看。

陳吉仲還是農經學者時，常抨擊補貼收購政策，認為政府不應太多的介入市場。但他當官後就拋棄了原本的信仰，大撒幣強力介入農產市場，即使被批評是「嗎啡政策」也樂此不疲，以保住他從小「力爭上游」得來的官位。

不只內銷靠撒幣，為替蔡總統扳回被踢爆去年只賣出56公斤鳳梨乾到澳洲的顏面，農委會砸大錢用鳳梨價格數倍的運費補貼，努力送兩噸鳳梨到澳洲。在陳吉仲心中，或許沒有用錢解決不了的事，如果解決不了，那就砸更多的錢。陳吉仲躲在以「照顧農民」為名的大撒幣政策傘下，掩飾自身的無能與失職，不正是最該被去化嗎？

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