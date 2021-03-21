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定調穩住2022選舉 朱立倫或5月底宣布參選國民黨主席

記者周志豪／台北21日電
傳有意參選國民黨主席的朱立倫，原評估6月宣布參選，但隨公告時間壓縮，若確定參選可望提前至5月底宣布。（記者周志豪／攝影）
傳有意參選國民黨主席的朱立倫，原評估6月宣布參選，但隨公告時間壓縮，若確定參選可望提前至5月底宣布。（記者周志豪／攝影）

國民黨主席7月底將改選，選舉公告時間預計從原本的6月初，提前至5月底，連帶影響有意參選者可能表態時間。也傳有意參選的前主席朱立倫，原評估6月宣布參選，但隨公告時間壓縮，若確定參選可望提前至5月底宣布。

近朱人士表示，隨朱立倫已拋出將戰場鎖定在帶領黨穩住2022縣市長選舉的基調後，參選黨主席機會當然更加提升；若確定參選，中常會通過黨主席選舉細則到主席選舉正式公告，甚至是到領表前，才是宣布、表態的合適時間點。

近朱人士說，隨周末將展開公益之旅，朱立倫相關走訪基層活動也將從本周起開始加溫、加大，屆時相關態勢也會較為明朗。

知情人士分析，目前除朱立倫，高雄市前市長韓國瑜參選主席機會也高，朱上周四拋出「沒有2022就沒有2024」，將主席選舉與2022地方選舉緊扣，除是宣示「桶箍」正統地位，更要提醒黨內省思誰是最好的2022主帥。

該人士表示，若此次黨主席選舉最後仍維持朱江對決格局，朱立倫雖要面對去年避戰、今年才選的參選正當性質疑，與江啟臣年齡上也相對弱勢，但「有King為什麼還要King Maker」、「有大桶箍，為何還要小桶箍？」朱仍具一定優勢。

黨內人士表示，韓國瑜參選總統讓黨內元氣大傷，民選公職與知識藍黨員對韓至今都仍有意見，若韓參選主席，選舉將成「挺韓反韓」對決，朱立倫參選正當性問題就可以解套，連帶與政治特質相近的江啟臣間，朱、江支持者也將自動棄保。

黨內人士說，朱立倫將主席選舉與2022地方九合一選舉緊扣，就是在提醒縣市長與縣市議長，為維繫黨在地方的執政權，主席選舉應選穩健的操盤手；評估能否發酵關鍵在於縣市長、縣市長參選人與議員參選人對2020選舉餘悸有多深。

江啟臣 韓國瑜 國民黨

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