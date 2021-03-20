光中評委不能選黨主席 趙少康婉拒聘書

中廣董事長趙少康19日在立法院舉行修憲記者會，主張落實內閣制，政務官由立委擔任，恢復閣揆同意權，不要讓閣揆淪為總統管家，另增加立委席次至151席。（記者余承翰／攝影）

高雄市前市長韓國瑜 力勸中廣董事長趙少康 參選黨主席，但卻因慣例須入黨一年，恐無法如願。趙昨受訪時坦言，「能參選機率大概很低」，但不是他不選，是規則讓他沒辦法選；因此至今沒有接受中評委聘書，他也跟主席江啟臣說這（中評委）聘書不用送來了。

外傳趙少康若不選，韓國瑜將自己出馬，趙說，他認為韓可能還沒做最後決定。

趙少康說，韓國瑜最近有到台北來，兩人有見面，談了一個小時，交換意見，當然會談到黨主席選舉，韓也認識一些中常委，大致了解中常委不會為趙修改規則，韓大概也知道他參選可能性不大，但韓沒有說自己選不選。

趙少康表示，韓國瑜現在當然很尷尬，韓旁邊有人勸他選，有人勸他不要選，但韓要支持他選，也不能又說自己要出來選，他認為韓可能還沒做最後決定。

趙少康說，之前與韓國瑜、黨主席江啟臣商量、討論參選主席的事情，都不知道有這個一年條款規定，他在網路上查國民黨 各種主席選舉規定也查不到，後來不知道怎麼跑出來，但既然有這個規定、制度他就尊重，要不要改是黨中央決定。

趙少康表示，不能選是規則讓他不能選，以目前中常會結構，要他拜託中常委改規則，他也不願意；他當然覺得若自己當國民黨主席，對推動黨務改革、打選戰、黨形象都有幫助，但如果中常委不覺得是這樣，又何必勉強他們，也勉強不得。

趙少康說， 2024選總統不需要中常委同意，黨內有初選辦法，所以他就這樣說了。

趙少康也批評，國民黨中常會像什麼中常會？有多少民意？很多中常委不知道怎麼跑出來的，問問黨員對中常會是否滿意，由他們決定國民黨競選規則，怎麼能代表國民黨黨意？自己幹嘛要拜託這些人，若他當黨主席，中常會應該取消、重新改造。

趙少康說，共產黨政治局也不過七個人，國民黨卻有30幾個中常委，搞什麼東西。有人說什麼2022還沒選舉，不要談2024，他反駁，2024選舉才重要；國民黨2018地方選舉不也選贏了，結果2020大敗，總統輸，立委席次也不夠，中常委連這都搞不清楚。

趙少康更表示，中常委不應該到大陸做生意，把國民黨形象都搞壞了，就這些傢伙，還講這個講那個，有什麼好講的。

國民黨前主席朱立倫昨天自爆與趙少康談合作，趙說，兩人是有談，但他跟大家都結盟，都是好朋友，也沒有仇、嫌隙；他一直希望能組一個影子內閣團隊，將來執政時這些人就是執政的重要人物，韓國瑜、朱立倫、江啟臣等人都可以。