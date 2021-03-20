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再扯分租同居…女綠委齊轟王定宇 范雲不同調

記者蔡晉宇、劉宛琳／台北20日電
民進黨立委王定宇。(本報資料照片)
民進黨立委王定宇。(本報資料照片)

民進黨立委王定宇同居疑雲延燒，不僅日前發言扯到同黨女立委何欣純，許多民進黨立委都不滿王的發言。不過，自詡重視女權的民進黨立委范雲昨說，只要任何一位弱勢女性來找她，如果釐清的確受到傷害，「我當然會為她站出來」，但王定宇事件有什麼是應該要照顧的性平問題？「請告訴我有哪些議題應該要處理？」

王定宇日前在廣播專訪指出，就讀成大時曾與現任某中部女立委「分租同居」，多人分租三房兩廳。遭影射的何欣純回批，王定宇說了100個謊，還是沒有辦法圓最初說法，才是最糟糕的事。

何欣純昨說，事後收到王定宇多封簡訊，不斷抱怨她「怎麼下手這麼重？」王定宇態度毫無反省之意，顯然只想到自己，任何女性碰到這議題都會生氣，如果王定宇願意道歉，她也會接受。

民進黨立委陳亭妃指出，王定宇昨天言論非常不應該，應該好好講清楚就好，不要牽扯不相干的人。立委陳瑩說，王定宇雖是單純比喻，但不應再講到別人。

民進黨立委鄭運鵬說，王定宇可能學生時代就覺得此分租模式正常，但這對何欣純是無妄之災，講太多無助釐清事件。立委何志偉說，何欣純這麼努力卻被扯進來，很無辜，呼籲王定宇該有的態度要拿出來，讓事件加速落幕。

國民黨副秘書長李彥秀表示，立委跟政黨發言人的私生活，實在不需要占用大家太多的時間，王定宇最該溝通的是自己的家人，而不是上節目繼續消費緋聞對象，甚至拉了無緣無故的同黨女立委下水。

李彥秀也說，公眾人物的誠信恐怕更是重點，何欣純的善意提醒，王定宇本應虛心受教，結果竟演變成王定宇不斷傳訊息繼續騷擾何欣純，簡直荒腔走板了。

民進黨立委何欣純。(本報資料照片)
民進黨立委何欣純。(本報資料照片)

民進黨 國民黨 緋聞

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