公投4案來勢洶洶 蘇貞昌：過或不過都依法辦理

立法院會19日對行政院長蘇貞昌施政方針及施政報告繼續質詢，部會首長列席。(記者林伯東／攝影)

今年8月28日為公投 日，四大公投提案來勢洶洶；行政院長蘇貞昌昨在立法院備詢時，被問到假設公投都通過，政府的態度是什麼？蘇說，公投法有相關效力規定，無論過或不過，政府都會按照公投法規定辦理。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，今年8月28日可能會有四項公投案登場，包括「珍愛藻礁」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「重啟核四」，到時候假設公投通過，政府的態度是什麼？會不會依法行政？或者屆時只是虛應故事？

蘇貞昌答覆，台灣 已是民主多元的法治國家，立法院通過的公投法，有相關效力規定，所以公投有過是一個樣，沒過是一個樣，應該怎麼做，政府都照公投法規定辦理。曾銘宗追問，所以屆時假設公投案通過，政府依法行政沒有問題？蘇貞昌說，「對」。

台北中國時報報導，面對公投案引發的政治責任問題，蘇貞昌日前提及，當年主張重啟核四的馬英九，在決定封存後也沒有為此請辭，這席話引發在野黨質疑，行政首長不會為可能的公投過關請辭負責。

而面對藻礁公投成案在即，有人擔心會成為民進黨 未爆彈，桃園市長鄭文燦昨表示，公投前，仍需要進行公共議題討論及辯論，相信可以達到最高共識。

另據本報系聯合報報導，民進黨中央已正式發函全體黨公職，4月11日起舉辦首場施政說明會，全台總計將舉辦305場。黨內人士說，蔡英文總統、蘇貞昌院長將出席首場說明會，不僅宣達政績，也對重大議題提出全黨論述；蔡總統宛如下達「軍令狀」，號令所有執政團隊為政策強力辯護，避免藍營四大公投延燒。

外界解讀，民進黨舉辦305場座談會是為8月公投案拆彈。經濟部長王美花說，很多政策可以讓民眾清楚知道，且台灣的防疫與經濟成長也能讓民眾了解，她不認為是為公投解套。