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高市議長曾麗燕涉詐助理費200萬交保 胞妹聲押

記者張議晨、楊濡嘉 / 高雄19日電
高雄市議會議長曾麗燕，交保後在支持者保護下快步離開高雄地檢署。(記者張議晨/攝影)
高雄市議會議長曾麗燕，交保後在支持者保護下快步離開高雄地檢署。(記者張議晨/攝影)

高雄市議會議長曾麗燕被控詐領助理費，昨早高雄地檢署指揮調查局南部機動站兵分多路大動作搜索，包含曾麗燕在內，帶回曾的胞妹、胞弟等14人至南機站釐清案情，深夜經高雄地檢署複訊後，今凌晨裁定曾麗燕以200萬元(台幣，下同)交保，胞弟曾華富10萬交保，至於其胞妹曾麗鴻，檢方認為罪嫌重大，所犯為7年以上重罪，有串證之虞，向法院聲請羈押。

檢調是在接獲情資後展開偵辦，昨上午7時許，分別搜索曾麗燕住處、服務處及議會辦公室等15處地點搜索，查扣歷年助理請領清冊等多項證物，帶回曾麗燕、胞妹曾麗鴻、胞弟曾華富、助理等9人回南機站偵訊，另傳喚5名證人協助釐清案情。

每位高雄市議員每月可申請24萬助理費，最多可聘用8名助理，若聘滿每年申請總額有288萬元。辦案人員調查，曾麗燕胞妹曾麗鴻，從2010年開始就負責曾麗燕的助理薪資發放、保管等事宜，但兩人卻在任期內，多次藉遴聘助理機會，以虛報人頭、低薪高報等方式，向高雄市議會詐領助理費，時間長達10年之久。

整個偵辦行動從昨早9時許持續至晚間10點，曾麗燕才踏入高雄地檢署大門複訊，雄檢門外早在曾抵達前就聚集不少支持者，見曾麗燕在調查官戒護之下步入地檢署，不斷在旁高喊「議長加油！」，但對於是否詐領助理費，曾臉色憔悴，不發一語進入偵查庭。

歷經兩個多小時複訊，檢方最後諭知曾麗燕200萬元交保候傳，家人也在半小時內籌完保金。但胞妹曾麗鴻，檢調偵訊時對款項使用避重就輕，否認將助理費挪作他用，因供詞有疑點，且所犯為7年以上貪汙重罪，以有串證之虞，向地院聲請羈押，至於胞弟曾華富及其他涉案助理，則認定涉嫌偽造文書罪嫌，陸續以5萬至10萬元交保。

曾麗燕連任4屆市議員，丈夫是前立委林宏宗，選區在前鎮、小港區，她問政性格溫和，身段柔軟親和力強，地方服務扎實，政壇和地方上都稱她為「阿姑」；去年前議長許崑源離世後，曾在補選以過半票數幫國民黨保住議長席次。

今凌晨12點半地檢署結束偵訊後，曾態度低調，對於胞妹涉案未發一語，最後在支持者包圍下，快步搭車離去。

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