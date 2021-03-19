王定宇同居門火燒10天 女權綠委范雲：此事有性平問題？

民進黨立委范雲。(記者蔡晉宇／攝影)

民進黨 立委王定宇「同居門」延燒至今已10天。民進黨立委范雲終於首度回應。她表示，任何受到傷害女性若找上門，如果釐清的確是受到傷害，自己當然會站出來。范雲還反問，這裡面有什麼事情是應該要照顧的性平問題？「可能有些細節我沒有注意到，請告訴我有哪些議題應該要處理」。

王定宇同居情爭議傳出後，民眾黨發言人楊寶楨曾點名，顏若芳自請處分，王定宇卻持續立委工作，難道只有女方需要擔責任嗎？面對如此不平等現象，譽為女權鬥士的綠委范雲評評理。國民黨 副秘書長李彥秀今早也在臉書 酸，不知某黨的「婦權委員」還會不會認為這是私人感情糾紛。

范雲上午受訪表示，民進黨任何一位女性立委來找自己的話，若釐清的確是受到傷害，當然會站出來；因為過去國民黨受害女性找上門，自己調查過後也協助開記者會，「只要有任何一位弱勢女性來找我的話，就個案部分我一定會釐清」。范雲說，因為個案都會複雜，過去也有協助過許多個案，所做過的事情大家都可以公開調查、了解。

至於是否因為該案對象是同黨的王定宇，而不好發言。范雲表示，王定宇的事情大家已經看很多了，這裡面有什麼事情是應該要照顧的性平問題，是滿希望聽到的；自己的工作就是在政策、立法上讓所有女性都能維護她們的權利，這是最重要的，「可能有些細節我沒有注意到，請告訴我有哪些議題應該要處理」。

關於顏若芳疑似受到民進黨不公平待遇？范雲回應，根據自己了解，顏若芳還是新聞部主任，並沒有自行處分，若這當中有些誤解，請她自己說明。被問及是否要友善提醒王定宇，不要多說多錯。范雲說，很多人應該都有提醒他了。