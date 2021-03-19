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藻礁公投70萬連署送中選會 民進黨內促戰 政院擬不提對案

台灣新聞組／台北19日電
70萬3052份珍愛藻礁公投連署書18日送入中選會，這也是全台第一個由民間發起的生態保育公投案。（記者陳正興／攝影）
70萬3052份珍愛藻礁公投連署書18日送入中選會，這也是全台第一個由民間發起的生態保育公投案。（記者陳正興／攝影）

70萬3052份珍愛藻礁公投連署書昨送交中選會，是全台第一個由民間發起的生態保育公投案。公投領銜人潘忠政說，環團有共識，既然送案就歡迎政府開啟溝通，「從這一刻開啟大門」；有決策權的人只剩蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌，公投結束前，政府可以展現誠意，提出離開大潭藻礁的替代方案，公投就形同撤案，達到保護藻礁目的。

來源：聯合新聞網

對於蘇揆是否願親自與環團溝通，行政院發言人羅秉成說，對話形式都可以再討論，行政部門非常有誠意對話溝通，環團有任何請求或想法都能討論。經濟部表示，如果有對話機會，都可以討論安排。

農委會主委陳吉仲日前曾邀潘忠政於3月8日溝通，消息曝光後，外界質疑此次會面是為了「摸頭」，環團內部也出現反對聲浪。藻礁公投工作小組在會面前一天的凌晨開會決議「翻盤」，取消與陳吉仲見面，並重申絕對不會撤案。

潘忠政昨說，連署書已送中選會，代表必須走到投票結束的程序，但公投結束前，政府依然可以展現誠意，提出離開大潭藻礁的替代方案，「公投就形同撤案」，達到保護藻礁目的；歡迎政府溝通。

藻礁公投連署成案，民進黨上周中常會討論是否提出公投對案，最後並未排除作為應對的選項。對於民進黨內部有主張行政院提出公投對案，羅秉成昨說，行政院沒有規畫對案，但有義務把政策講清楚。

民進黨人士表示，目前黨內並無要提出公投對案正面應戰的共識，面對藻礁公投的主要策略，還是會放在持續溝通；今天上午黨團會議將邀請行政院副院長沈榮津報告「大潭藻礁與三接等議題」，目的就是要讓所有黨團成員都熟悉議題，正面迎戰。

公投成案後至少要辦五場發表會及辯論會，潘忠政指出，政府可先辦聽證會，釐清三接站實際開發面積、是否影響藻礁、占多少備用容量等，否則直到現在經濟部說法仍矛盾不一；若聽證制度可以法制化及平常化，國家才可能真正朝永續發展，而非變成貪婪之島。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，公投幾乎確定在8月28日投票，為了及早挽救大潭藻礁，中油可以宣布停工，或由桃園市府先啟動自然地景審議，政府也應主動跟環團溝通，最重要是提出可行的替代方案，因為投票結果可能確定三接站必須遷址，政府應及早準備，並趁此機會全盤檢視台灣的能源政策。

公投 藻礁 投票

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