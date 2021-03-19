新聞評論／庶務化的促轉會 已失去延任價值

促轉會延任風波持續延燒。（本報資料照片）

促轉會去年延任一回，行政院長蘇貞昌最近又提出延任的主張，理由是：幾十年的威權統治，不可能兩三年就完成。讓人意外的是，這回是本土社團《民間真相與和解促進會》跳出來反對，並向蘇揆提出「民進黨 打算如何面對轉型正義」等五大質疑。從當年的「東廠事件」，到近期的內訌及瑣碎化，促轉會對自己存在的定位都很迷茫，如何扮演促進轉型正義的功能？

促轉會是2018年5月成立，當時的設定，就是一個兩年期的「任務編組」。去年蘇貞昌趁著新冠疫情當頭，逕自宣布促轉會延任一年，已經顯得相當難看。今年蘇揆又想如法炮製，不料遭到親綠本土社團嗆聲，質疑他想讓促轉會變成「萬年機關」。事實上，《民間真促會》自2007年即開始調查政治冤案，經驗不輸促轉會；它跳出來反對促轉會延任，顯然是在認知和路線上都無法苟同促轉會的做法。

檢視「民間真促會」對蘇揆提出的五大疑問，每一道題，都擊中蘇貞昌的要害。第一，蘇貞昌若了解《促轉條例》的精神，就不會以「不可能兩三年就完成任務」為由，要促轉會一再延任。第二，以蘇揆推託一把罩的本事，促轉會變萬年機關確實是可能的。第三，對蘇貞昌而言，促轉會比較像是用來克敵制勝的政治工具，他不會在乎促轉會的核心任務。第四，蘇貞昌僅要求促轉會必須提出一個總報告，顯不在意它如何運作。第五，民進黨政府思考的，恐怕不是如何面對轉型正義，而是如何永久握有這把正義鍘刀。

促轉會目前最受爭議之處，是把全副精力放在「清理檔案」，因此陷於細瑣化的作業之中。儘管促轉會可以宣稱自己三年來清理了多少檔案，開放了多少檔案讓當事人前往閱覽；然而，把力氣耗在這些庶務性的資料整理工作上，不僅進度緩慢，也局限於有限個案。這些，並無法讓社會大眾了解如何有助於轉型正義，促轉會也把核心目標設得太低。

並不是說檔案的整理不重要，但這應留給常設機關去做；促轉會更重要的任務，是讓民眾認識過往歷史從而記取教訓、抹平傷痕，進而透過和解而尋求社會不同族群與階層的融和。然而，促轉會把工作鎖定幾個特定事件，梳理事件當事人的個別脈絡，卻疏於對國家社會的大環境背景作出鋪陳，彷彿每個事件只要歸諸「威權統治」及「個人遭遇」即可。這種剝離的態度，對於那些共同經歷過時代的不幸卻非受難當事人的民眾，其實一點紓解或反思的效果也沒有。原因是，促轉會把絕大多數民眾當成「無關者」，不在乎他們在歷史事件的參與和感受，不認為他們有時代的發言權，當然也就不在乎他們設想的正義。忽略了這樣核心價值的促轉會，其實是自我矮化。

台灣 的促轉會，常被拿來與南非 當年的《真相與和解委員會》比較；事實上，兩者是難以比擬的。南非的《真和會》由十幾名獨立人士組成，並非由政府指派，並邀請諾貝爾和平獎大主教圖圖擔任委員會主席。其目的，是在提高社會信任，從而具有社會調解的能力與高度；而真和會的運作也僅三年。台灣的促轉會，原由社會形象較佳的黃煌雄擔任主委，卻被副主委張天欽以「東廠說」把形象搞砸。今天的主事者既缺少社會信任，卻仍陷於正副主委之鬥；若要延任，只怕是另一場災難。

促轉會延任，只是讓蘇貞昌多一副政治工具。但這個已迷失目標的機關，叫「促轉」已經名不副實了！