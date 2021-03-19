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「大學曾同租房」 王定宇談同居拖女綠委下水 被嗆難圓謊

記者蔡晉宇／台北19日電
民進黨立委王定宇18日在廣播節目中，對同居疑雲扯出其他女立委反遭批。（記者陳正興／攝影）
民進黨立委王定宇18日在廣播節目中，對同居疑雲扯出其他女立委反遭批。（記者陳正興／攝影）

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居事件持續延燒。王定宇昨天接受廣播專訪時說，就讀成大時，就曾與現任某中部女立委和學弟一起分租三房兩廳，和異性分租本不是禁忌。遭影射的民進黨立委何欣純表示，無法理解王定宇講這番話的用意，「若王定宇說了一百個謊，還是沒有辦法圓最初說法，那才是最糟糕的事情」。

王定宇在專訪時表示，孤男寡女在同一屋簷，確實不大妥當，但他話鋒一轉說，其實他讀大學時就租一個大房子，跟學妹、學弟一起分住在三個房間，這學妹還是現任的中部立委。

何欣純事後證實，王定宇影射對象線索明顯，是在說她；但當年不是只有兩人同住一個房子，是同時間多達四個人分租，且學生時代一起分租是常見之事，與王定宇這次事件完全不能類比。

何欣純說，王定宇的同居事件，應該要對社會大眾包括自己家人交代清楚，實在沒必要扯出大學時代事情出來，因為講一大堆不相干的事，若到最後用了一百個謊，還是沒有辦法圓最初說法的時候，那才會是最糟的情況。

在廣播中被主持人問及為什麼妻子未出來幫忙澄清？王定宇回答，他有跟太太說，一般這種事情，都會夫妻一起出來面對，不過太太回他，「你不要叫我！」王定宇說，自己做的事情，自己解釋清楚就好。

被問到在他的心中，顏若芳是怎麼樣的女孩，王定宇說，顏若芳當議員時他就認識，她非常熱心，也像一個哥們。

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