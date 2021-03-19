藍突襲成立疫苗調閱小組 綠擬翻案被疑「果然黑箱重重」

質疑新冠肺炎疫苗採購有內情，國民黨團18日在立院衛環委員會臨時提案成立疫苗採購調閱小組釐清真相。突襲發動也讓人數居優勢的民進黨團不及動員，表決失利反彈，預計下周一確認議事錄將動員復議翻案。（記者周志豪／攝影）

質疑新冠肺炎疫苗 採購有內情，國民黨 團昨在立院衛環委員會臨時提案成立疫苗採購調閱小組釐清真相。突襲發動也讓人數居優勢的民進黨 團不及動員，表決失利反彈，預計下周一確認議事錄將動員復議翻案。國民黨團晚間批評，民進黨態度，凸顯疫苗採購黑箱重重。

國民黨團表示，國民黨團提案成立疫苗採購調閱小組後，將透過資料調閱，了解為何到現在國人只有11餘萬劑AZ疫苗可打，打不到莫得納疫苗、BNT疫苗，這中間到底有什麼故事。

國民黨團指出，昨天臨時提案通過後，民進黨立委們才想起來要開會，還企圖推翻提案在委員會頻頻鬧事、杯葛議事、霸占主席台。

國民黨團質疑，民進黨以前開口閉口公開透明，現在疫苗採購有什麼不能讓人民知道？調查小組立委依法須對調查內容保密，不得洩漏，「跟蔡英文的博士論文一樣」，民進黨團怕什麼？提醒衛福部長陳時中，没做虧心事，不怕全民監督。

國民黨團表示，聽說民進黨團下周衛環委員會輪值召委主持會議時，將以人數優勢，透過強行表決，把昨天已通過的國民黨團臨時提案撤銷；提醒民進黨團，全民、社會、醫界都在看。