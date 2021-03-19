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藍突襲成立疫苗調閱小組 綠擬翻案被疑「果然黑箱重重」

記者周志豪／台北19日電
質疑新冠肺炎疫苗採購有內情，國民黨團18日在立院衛環委員會臨時提案成立疫苗採購調閱小組釐清真相。突襲發動也讓人數居優勢的民進黨團不及動員，表決失利反彈，預計下周一確認議事錄將動員復議翻案。（記者周志豪／攝影）
質疑新冠肺炎疫苗採購有內情，國民黨團18日在立院衛環委員會臨時提案成立疫苗採購調閱小組釐清真相。突襲發動也讓人數居優勢的民進黨團不及動員，表決失利反彈，預計下周一確認議事錄將動員復議翻案。（記者周志豪／攝影）

質疑新冠肺炎疫苗採購有內情，國民黨團昨在立院衛環委員會臨時提案成立疫苗採購調閱小組釐清真相。突襲發動也讓人數居優勢的民進黨團不及動員，表決失利反彈，預計下周一確認議事錄將動員復議翻案。國民黨團晚間批評，民進黨態度，凸顯疫苗採購黑箱重重。

國民黨團表示，國民黨團提案成立疫苗採購調閱小組後，將透過資料調閱，了解為何到現在國人只有11餘萬劑AZ疫苗可打，打不到莫得納疫苗、BNT疫苗，這中間到底有什麼故事。

國民黨團指出，昨天臨時提案通過後，民進黨立委們才想起來要開會，還企圖推翻提案在委員會頻頻鬧事、杯葛議事、霸占主席台。

國民黨團質疑，民進黨以前開口閉口公開透明，現在疫苗採購有什麼不能讓人民知道？調查小組立委依法須對調查內容保密，不得洩漏，「跟蔡英文的博士論文一樣」，民進黨團怕什麼？提醒衛福部長陳時中，没做虧心事，不怕全民監督。

國民黨團表示，聽說民進黨團下周衛環委員會輪值召委主持會議時，將以人數優勢，透過強行表決，把昨天已通過的國民黨團臨時提案撤銷；提醒民進黨團，全民、社會、醫界都在看。

疫苗 國民黨 民進黨

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