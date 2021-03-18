促轉會再延任 民間真促會轟萬年機關 淪執政籌碼

促轉會延長任期5月將屆滿，行政院長蘇貞昌16日表示支持促轉會再延任，「台灣民間真相與和解促進會」質疑，打算讓促轉會成為萬年機關嗎？（記者曾學仁／攝影）

促轉會去年延長一年任期，今年5月將屆滿，行政院長蘇貞昌前天表示支持促轉會再延任。台灣 民間真相與和解促進會」昨天對蘇貞昌提出五大疑問：「了解促轉條例的立法精神嗎？打算讓促轉會成為萬年機關嗎？了解促轉會的核心任務嗎？了解促轉會的實際運作嗎？民進黨 政府究竟打算如何面對轉型正義？」

民進黨立委鄭運鵬前天質詢蘇貞昌，促轉會今年是否有望再延任？蘇貞昌表示，幾十年的威權統治，不可能促轉會二、三年間就能做完任務，支持促轉會延續任務，但從規畫到執行都要更充實。

民間真促會昨天發表聲明指出，「促轉條例」明確規定促轉會為行政院二級獨立機關，不受「中央機關組織基準法」及「行政院組織法」限制，權力大因此任期短，促轉會任期一延再延，等於廢除兩法，視法治如無物。

至於民進黨立委蔡易餘等人打算修法一勞永逸，行政院發言人羅秉成評估要賦予促轉會更多任務和組織轉型，民間真促會則說，世界各國轉型正義機構都採速戰速決，智利兩年、南非 三年、瓜地馬拉兩年，「請問兩位和民進黨諸公了解過促轉條例的立法精神嗎？」

真促會表示，促轉會延任，無需再經國會同意，只要行政院不斷同意延任，無人可對促轉會課責，「請問鄭委員和蘇院長是打算讓促轉會成為萬年機關，委員成為萬年委員嗎？」真促會認為，欠缺固定任期，已悖離獨立機關的法理，更淪為執政黨的執政籌碼。

真促會指出，促轉會任期只設計兩年，是因為轉型正義代表共同體最崇高的道德和團結渴望，因此有必要將轉型正義區分為政治性和長期事務性工作；促轉會要處理的是，對高度衝突性的關鍵議題，費心促成社會最大規模的真誠溝通、傾聽和理解，而蘇貞昌提到的資料徵集、事件平反、照顧受害者及遺屬等工作，都不需要促轉會來做，只要蘇揆有決心，交付給政務委員召集各部會開協調會，即可規畫、執行。

真促會並批評，促轉會運作上出現許多問題，許多工作研而不議、議而不決、決而不行，有些委員開會出席率低，許多議題進展有限，或是範圍嚴重限縮；在移除威權象徵上，不但在過去三年中未提任何法案，只發文各機關、或是召開迷你規模、有限場次的公民審議處理社會溝通，關鍵性的加害者定義與處置措施建議，拖到今年還看不到影子。

對於民間真促會的聲明，促轉會表示，轉型正義工作應持續進行，但促轉會有一定的任務期間，不可能無限延長；羅秉成也說，促轉會運作與其他獨立行政機關無二致，不會為延長而延長。