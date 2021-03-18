三立新聞一字未提王定宇緋聞 NCC要求說明

「鏡週刊」報導已婚的民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳疑似同居，引來媒體競逐報導，唯獨三立新聞台一字未提。（記者陳正興／翻攝）

已婚民進黨立委王定宇和黨發言人顏若芳遭爆同居，引來媒體競逐報導，唯獨三立新聞台對此事件一字未提，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨天在立法院備詢時表示，NCC尊重新聞自由，不會主動調查，不過有民眾檢舉三立沒有播報王定宇的同居租屋事件，NCC已發函請三立說明。

國民黨 立委洪孟楷昨在立法院交通委員會質詢時，質疑過去NCC對各新聞台報導特定人物都有觀測，也要求電視台改善，但上周某立委（王定宇）的新聞非常熱門，他個人對委員私德沒意見，但三立新聞台卻沒報導，傳言因為該委員與三立高層關係良好，所以旗下新聞台都不報導。

國民黨立委林為洲則要求，台日桌球界金童玉女 江宏傑與福原愛 日前也驚傳婚變，他請NCC做一份關於福原愛與王定宇被報導的比較報告，包括統計兩案頻率、則數、秒數等。他認為，如果王定宇可不被報導，那福原愛就是被過度報導。

王定宇前晚在政論節目表示，自己有「四個抱歉」，包括對支持者、太太小孩等家人、顏若芳及其家人、媒體傾資源報導，都讓他深感不好意思。

被問及立院有提供會館給立委，為何還要在外面租屋？王定宇表示，台北會館冷氣太吵，加上左鄰右舍是立委，會想換個環境，「不要說每天都浸在政治裡面」。