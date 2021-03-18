黑白集／疫苗掙扎 發言人不告訴你

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，日前被記者問到有幾國停打AZ疫苗，竟回答：「我為什麼要告訴你？」（本報資料照片）

台灣 即將開打AZ疫苗 ，但因國外頻傳血栓等副作用，國人頗多疑慮，首波醫護人員也僅三成許願施打。指揮中心發言人莊人祥被問到有幾國停打該疫苗，竟說出：「我為什麼要告訴你？」儘管他次日道歉，稱自己當時是「鬼打牆」，但這種「發言人不告訴你」的倨傲態度，還真令人大開眼界。

莊人祥平日態度溫和，保持行政官僚的專業態度；那天會出現暴衝反應，讓大家跌破眼鏡。發言人的職責就是解答人民的疑惑，就算不能如實揭露，至少可以局部說明。AZ疫苗疑慮事關性命，莊人祥連敷衍一下都不願意，直接挑釁媒體，說「鬼打牆」恐不足以形容。

近來，府院黨發言人系統相繼出事，使政府形象大受傷害。其中有人涉及緋聞，有人涉及造假，有人假公濟私，有人兼而有之。莊人祥冷嗆記者的表現，莫非受這波「發言人併發症」傳染？抑或是，他看到指揮官陳時中 在蔡總統陪同下跑行程，長官參選台北市長的跡象越來越明顯，他一時間心猿意馬按捺不住，就高傲起來了。

說到底，發言人「不告訴你」的事，是因為他自己也還在掙扎，不知如何是好。同樣的問題，記者問過陳時中，得到的答覆都很曖昧，「副作用很難判定」、「目標是要打」等。台灣手上只有這支疫苗，不然怎麼辦？