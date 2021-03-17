新聞評論／三接若霸王硬上弓 四接五接將後患無窮

桃園市觀塘中油天然氣第三接收站施工，大潭藻礁破壞嚴重。(本報資料照片)

雲林麥寮傳出台塑集團將興建天然氣 接收站，一度被視為「麥寮救藻礁 」策略。府院立即澄清，麥寮並非中油「三接」的備案，並列舉「距離太遠」等四大理由。蔡政府否定麥寮作為備案，似乎打算對大潭藻礁以硬碰硬，強槓公投。問題是，政府若要以不惜一戰的方式處理「三接」，未來基隆的「四接」、台中的「五接」將如何面對當地民意和環評，恐更棘手。

為達到2025年天然氣發電量占五成的目標，蔡政府要在全台興建那麼多天然氣接收站，讓人吃驚。試想，建一座「三接」都如此波折不定，還背負破壞藻礁罪名；未來將建在基隆協和電廠旁的「四接」，同樣有破壞北海岸珊瑚礁生態的問題，難道不會引發民眾疑慮嗎？別的不說，麥寮建天然氣接收站的消息一曝光，當地居民已開始反彈；三接若霸王硬上弓，未來四接、五接必定後患無窮。

不可諱言，相對於燃煤，天然氣確實是更乾淨的能源。根據研究，同樣燃燒百萬BTU的熱量，燃氣所排放的碳，僅為燃煤的四成五到五成五。這點，也是許多國家近年紛紛將燃煤改為燃氣的主因，目的就是為了改善空汙及降低碳排。但這次「三接」引發反彈，卻反映了民間和政府關注環保的深度差異：政府只想著簡單的政策減碳，而民間卻更在意藻礁生態的永續。兩相比較，民間護藻礁除了更帶感情，也具有環保厚度；政府則利用八名學界環委拒絕為此案背書的縫隙，動用官派代表強行通過三接環評。政府擺明了不顧惜藻礁，也才有今天民眾護藻礁公投的熱烈連署。

用減碳當成毀藻礁的藉口，當然不具說服力；何況政府並不是別無選擇。再說，為了增加燃氣發電，要在全台四處大建接收站，而不利用既有的海底管線，也讓外界感到百般不解。從國家總體發展的角度看，「安全」有三種：一是戰略安全，二是供給安全，三是環境安全。天然氣的「減碳」優點，或者符合「環境安全」要件，但在戰略和供給上，則存在嚴重疑慮。

從戰略安全看，我國天然氣幾完全仰賴進口，運氣的船隻只要在海上遭遇封鎖，電力供應立刻會出問題。以兩岸關係惡化的程度，不需等到對岸開啟戰端摧毀台灣 氣槽，只要出動機艦干擾周遭海域通航，氣電廠就會斷炊。從供給安全看，目前台灣天然氣儲槽容量是15天，安全儲量僅七天；如此脆弱的條件，卻要占到50％的發電比重，豈非使自己曝於險境？

除了安全因素，還必須考慮的是天然氣價格節節上漲的問題。以日本為例，在福島核災後，日本政府關閉核電廠，並大量採用天然氣發電，使得貿易支出大增，次年竟出現了7萬億日元的貿易逆差，成了經濟不可承受之重。也因此，儘管民間反核的聲浪依然高漲，日本在2018年重新啟用了五座核電廠，希望降低一成的天然氣進口量，進而減少貿易赤字。在OECD的30多國中，燃氣發電比重高於四成的僅有六國，且其中荷蘭、英國、墨西哥等國都有自產天然氣。台灣高度仰賴進口天然氣，卻訂出五成的燃氣發電比重，從任何角度看，都是容易受制於人的缺陷。

從藻礁公投議題反思三接，政府用粗暴的手段通過環評，用強硬的手段對付環團，其背後更可議的問題，就是能源轉型政策的草率與不合理。失控的核能當然是可怕的災害，但失控的能源政策和失控的公共工程，可能帶來的禍害一樣可怕。三接若處理不好，四接五接難有寧日。