花3億買農產堆肥 藍轟陳吉仲「三撒部長」

農糧署16日澄清國民黨對產銷調節經費的質疑，請來麻豆農會總幹事孫慈敏（右）等說明輔導行銷、多元加工等因應措施。(記者林俊良／攝影)

鳳梨等農作物產銷失衡引發農民恐慌，國民黨 根據立法院預算 中心報告指出，2019年度「產銷調節緊急處理計畫」支出6.59億元台幣，創五年新高，相較馬政府時期飆升數十倍，其中3.23億元竟是買滯銷農產品來「堆肥」，批評農委會只會花納稅錢糟蹋農民心血，根本是「農萎會」，主委陳吉仲更是撒錢、撒謊、撒野的「三撒部長」，應下台負責。

但農委會回擊，馬政府2016年遇到三個颱風，「農產品絕大多數被天公伯收走」，產銷調節經費只有1000多萬元。這幾年因風調雨順盛產、去年則因疫情 關係難外銷，才會追加預算做產銷調節。

農糧署署長胡忠一還說，是國民黨不懂，農民很高興，如果不花這些錢「農民會造反」，農糧署也有透過預警措施、加強有機或產銷履歷拓展外銷市場來改善。

國民黨文傳會主委王育敏說，2019年度決算數6.59億元，是預算數1.58億元的4.15倍，包含香蕉、椪柑及鳳梨等項目一再被列入緊急處理執行項目。

王育敏指出，決算數的收購支出中，有3.23億元是用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料，包含甘藍、柑桔、鳳梨、番石榴、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗等，美其名「多元循環利用」，卻是將農民心血當成堆肥或掩埋，不同於以往的「收購加工」，批評蔡政府農業政策失當。

另外，中國大陸對台暫停鳳梨進口，至今沒轉圜跡象，外界擔心「全民吃鳳梨」熱潮無法延續；胡忠一說，已跟台糖溝通338公頃鳳梨田將減種，也會輔導農民從台農17號金鑽鳳梨轉種台農23號（產期為5月到11月），避免鳳梨集中在6月前收成，可分散產季避免風險。