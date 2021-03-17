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促轉會再延任？藍：公信力蕩然無存 沒延任必要

台灣新聞組／台北17日電
促轉會去年延長任期一年，今年5月將屆滿。（本報資料照片）
促轉會去年延長任期一年，今年5月將屆滿。（本報資料照片）

促轉會去年延長任期一年，今年5月將屆滿，行政院長蘇貞昌昨表示會支持促轉會延續。民進黨立委蔡易餘主張，應將每次限延長一年改為三年，剛好符合蔡政府執政任期；不過，國民黨立委吳怡玎質疑，促轉會一年預算1.58億台幣（約560萬美元），到底要做什麼要先講清楚，不能一直延長，業務又一直做不完。

非政府組織「台灣民間真相與和解促進會」（真促會）日前曾舉行記者會，呼籲促轉會5月底任期屆滿前，應積極執行法定核心任務，勿抱持「常設化」心態，忽視將轉型正義工作與政府各部會業務嫁接的規畫；並提醒促轉會應承擔法定責任，思考如何結束任期、台灣應如何制度化實踐轉型正義等議題。

但蔡易餘認為，促轉的工作就是要一直持續，還有很多沒完成的任務，若任務回到各部會，恐怕讓促轉任務停擺，因此提出促轉條例修正草案，主張將每次限延長一年改為三年，三年也剛好是蔡政府執政任期，可避免過去每次都只延長一年，讓促轉會經費只能每半年編列，對整體作業會很不方便。

民眾黨立委張其祿說，促轉會與黨產會有連動，當初是想用黨產會追來的錢來做促轉會經費，但黨產會在訴訟上沒追到多少錢，連動到促轉會沒錢，導致促轉會成效不彰；促轉會是臨時設置，現在該檢討的是有無把目標使命做出來，是否有真正去除威權體制，「先通盤檢討，再談未來」。

國民黨則認為，促轉會成立近三年來，爭議不少，前任副主委張天欽於2018年縣市長選舉前爆出「東廠說」，最後遭監察院彈劾，已經讓促轉會公信力蕩然無存；去年二二八事件前夕發表的成果報告，難引起台灣社會共鳴，即便延任一年，轉型正義也未獲廣泛民意認同，二度延任沒必要也無意義。

國民黨強調，如此已存有既定立場且態度偏頗的單位，還能期待再延任一年能做出「還原歷史真相」工作？

台灣 國民黨 二二八事件

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