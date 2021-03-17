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促轉會5月將屆期 再延任？蘇貞昌：應支持

 記者賴于榛／台北17日電
促轉會延長任期1年後將於5月任期屆滿，民進黨立委鄭運鵬15日質詢行政院長蘇貞昌（左）和促轉會主委楊翠（右），蘇貞昌表示應該延續。（記者曾吉松／攝影）
促轉會延長任期1年後將於5月任期屆滿，民進黨立委鄭運鵬15日質詢行政院長蘇貞昌（左）和促轉會主委楊翠（右），蘇貞昌表示應該延續。（記者曾吉松／攝影）

「促進轉型正義委員會」今年有望二度延任。行政院長蘇貞昌昨在立院承諾，應該多支持促轉會延續；行政院也接著證實，基於轉型正義相關任務仍要持續落實執行，「如經促轉會報請應有再予以支持延長的必要」，另外也要全盤檢視促轉會的組織轉型及核心任務等，如有修法必要，適時妥為準備並研擬草案。

促轉會在2018年5月成立，依「促轉條例」規範為兩年的階段性任務機關，但書則規定若未能如期完成條例規定應推動的開放政治檔案、清除威權象徵等事項，得報請行政院長延長任期，每次以一年為限，去年5月促轉會已報請延長一年，今年5月將屆期。

蘇貞昌昨在立法院答詢表示，幾十年的威權統治，不可能促轉會兩、三年間就能完成任務，應該多支持促轉會延續，而且促轉會延續任務從規畫到執行都要更充實。

行政院政務委員兼發言人羅秉成補充指出，基於轉型正義相關任務仍要持續落實執行，如經促轉會報請應有再予以支持延長的必要，期盼促轉會接下來除了要精進、強化原來的任務外，也可審酌委員及相關意見，妥為評估、硏擬，建構促進轉型正義的法制工程，不僅權利回復條例草案要繼續推動立法，就促轉會的組織轉型及核心任務等事項也加以全盤檢視，如有修法必要，適時妥為準備並研擬草案。

據了解，所謂修法必要係指促轉會原則是規畫型機關，如果之後有權利回覆的作為，例如補償等執行，就並非促轉會法定權責，因此請促轉會討論組織轉型規畫；亦即，行政院會支持促轉會報請延長，但促轉會須研議任務轉型。

羅秉成表示，轉型正義的工作是政府的重要施政目標，需要政府團隊一起協力達成，促轉會就已有所規畫的事項，可以協調相關部會配合辦理。

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