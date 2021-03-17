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整軍備戰？江啟臣邀黨團餐敘 5月擬請假

台灣新聞組／台北17日
國民黨主席江啟臣。（記者曾吉松／攝影）
國民黨主席江啟臣。（記者曾吉松／攝影）

國民黨主席將改選，爭取連任的現任主席江啟臣，周五將與黨秘書長李乾龍宴請黨籍立委，再引發聯想，被解讀是要為競選連任提前整軍、爭取支持，但也有黨團人士認為，餐會聯誼性質居多；此外，為避免影響主席選舉公正性，江啟臣傳出將在5月底登記為候選人後正式請假。

蘋果日報報導，根據國民黨「黨主席選舉作業細則」，預計4月提出、5月中下旬在中常會上通過後公告，並開放領表登記，推估江啟臣請假時機點會落在5月底，也就是黨主席選舉兩個月前。屆時將由中常委每周互推一人擔任代理主席，黨務工作仍由祕書長李乾龍負責。

本報系聯合報報導，江啟臣近日以立法院第三會期開議名義，邀黨團餐敘。有黨籍立委表示，立院本會期開議以來，黨團內部紛擾不斷，江啟臣此場餐會，有為這些紛亂畫休止符、打氣的意義；而對有立委身分的江而言，黨團表現一直是他競選連任的戰力櫥窗，周五重整黨團軍隊，當然是對爭取連任加分。

不過，也有黨籍立委認為，江啟臣辦這場餐會，當然與爭取黨團支持有關，這本身就是江的現任優勢，但以目前僅六成多報名情況來看，並不算踴躍，當天最後還是應只是聯誼性質，江辦應在更積極邀約才能達到效果。

YouTube政治人物點閱 韓國瑜居冠

國民黨主席競爭白熱化，近來除各方黨主席民調外，藍綠政治人物的聲量也備受矚目。根據YouTube近一個月來瀏覽率統計，高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」，穩居冠軍寶座，其發布的六部影片觀看次數約142萬6195次；第二名則是被外界質疑聲量下滑的台北市長柯文哲，三部影片也有22萬3606次觀看數。

第三名則是蔡英文總統，共發布四部影片，觀看次數共約17萬8711次；第四名是國民黨主席江啟臣，共發布五部影片，觀看次數共約1萬4849次；第五名是行政院長蘇貞昌，共發布11部影片，觀看次數共約1萬4810次；第六名是新北市長侯友宜，共發布六部影片，觀看次數共約3932次。

黨內人士分析，來自各方的民調數據，都具有參考價值，也是帶風向的操作方法 。

江啟臣 國民黨 民調

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