我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

立委會勘藻礁 官員重申「燃煤說」 環團怒批：政府兒戲

記者吳姿賢、朱冠諭／桃園16日電
立院衛環委員會多位立委15日前往觀塘工業區考察，實際了解大潭藻礁生態，所有人員全都換上軟底膠鞋，防止傷害藻礁。後方為740公尺的棧橋。(記者蘇健忠／攝影)
立院衛環委員會多位立委15日前往觀塘工業區考察，實際了解大潭藻礁生態，所有人員全都換上軟底膠鞋，防止傷害藻礁。後方為740公尺的棧橋。(記者蘇健忠／攝影)

珍愛藻礁公投連署書18日將送中選會，立法院衛環委員會昨天會勘大潭藻礁，經濟部能源局、環保署、海保署、環團在觀塘工業區專題報告，堪稱「準公聽會」形式，現場脣槍舌劍，宛如為公投辯論「暖身」。官員強調，蔡政府開發面積已大幅縮減，重申「燃煤說」，公投領銜人潘忠政則打臉指馬政府時期就提出減緩方案，「別再冤枉人家」，蔡政府能源政策是「兒戲」。

各部會昨強調蔡政府開發面積從232公頃縮減至23公頃，接收站採離岸方式設計、利用棧橋連接讓水流暢通。能源局表示，2025年前北部將有核二廠一、二號機及協和燃油機組陸續除役，電力缺口仰賴大潭七、八、九號燃氣機組補足，否則「只有燃煤有空間」。

環保署表示，2018年環評審查時，觀塘工業區面積不但縮減，儲槽也從九座減為兩座，工業港碼頭、海堤減少開發四成，變動比原來方案好，因此才通過環評。

潘忠政說，蔡政府不斷強調面積開發變小，事實上，2016年的馬政府時期，中油曾提出縮減為77.2公頃方案；且早在2015年就向桃園市府申請大潭藻礁畫為文資法的自然紀念物，「作為一個負責任的政府，接到民間申請時就應啟動審議程序」，但中央地方不斷踢皮球，最後讓三接站進入環評。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，如果桃園市長鄭文燦有心保育藻礁，別一直說自己做很多事，不用等到公投，現在就可畫為保護區「即刻救援」。

藻礁 公投 台灣

上一則

疾病纏身60幾年 陳文茜自問「還能活十年嗎」

下一則

綠委批「踩藻礁」 藍嗆雙標：蔡英文也踩過

延伸閱讀

公眾人物臉書屢遭「限制」 專家：臉書審查黑箱

公眾人物臉書屢遭「限制」 專家：臉書審查黑箱
新聞眼／藻礁風暴背後 能源政策才是問題

新聞眼／藻礁風暴背後 能源政策才是問題
網軍惡意檢舉？藻礁公投領銜人潘忠政 臉書遭噤聲

網軍惡意檢舉？藻礁公投領銜人潘忠政 臉書遭噤聲
網軍圍攻藻礁公投 反萊豬醫師蘇偉碩批綠「章魚策略」

網軍圍攻藻礁公投 反萊豬醫師蘇偉碩批綠「章魚策略」

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
江宏傑(右)離開會場。記者李政龍／攝影

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

2021-03-08 19:23
台灣食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」