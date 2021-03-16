立委會勘藻礁 官員重申「燃煤說」 環團怒批：政府兒戲

立院衛環委員會多位立委15日前往觀塘工業區考察，實際了解大潭藻礁生態，所有人員全都換上軟底膠鞋，防止傷害藻礁。後方為740公尺的棧橋。(記者蘇健忠／攝影)

珍愛藻礁公投 連署書18日將送中選會，立法院衛環委員會昨天會勘大潭藻礁，經濟部能源局、環保署、海保署、環團在觀塘工業區專題報告，堪稱「準公聽會」形式，現場脣槍舌劍，宛如為公投辯論「暖身」。官員強調，蔡政府開發面積已大幅縮減，重申「燃煤說」，公投領銜人潘忠政則打臉指馬政府時期就提出減緩方案，「別再冤枉人家」，蔡政府能源政策是「兒戲」。

各部會昨強調蔡政府開發面積從232公頃縮減至23公頃，接收站採離岸方式設計、利用棧橋連接讓水流暢通。能源局表示，2025年前北部將有核二廠一、二號機及協和燃油機組陸續除役，電力缺口仰賴大潭七、八、九號燃氣機組補足，否則「只有燃煤有空間」。

環保署表示，2018年環評審查時，觀塘工業區面積不但縮減，儲槽也從九座減為兩座，工業港碼頭、海堤減少開發四成，變動比原來方案好，因此才通過環評。

潘忠政說，蔡政府不斷強調面積開發變小，事實上，2016年的馬政府時期，中油曾提出縮減為77.2公頃方案；且早在2015年就向桃園市府申請大潭藻礁畫為文資法的自然紀念物，「作為一個負責任的政府，接到民間申請時就應啟動審議程序」，但中央地方不斷踢皮球，最後讓三接站進入環評。

台灣 蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，如果桃園市長鄭文燦有心保育藻礁，別一直說自己做很多事，不用等到公投，現在就可畫為保護區「即刻救援」。