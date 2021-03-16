新聞評論／水利會官派鬧出大旱 鄉鎮長還要官派？

台中市主要自來水源德基水庫目前水庫底完全裸露，蓄水量不到一成。(圖：讀者提供)

蔡英文 以主席身分赴彰化參加黨務座談，黨內建議將鄉鎮長改為「官派」，蔡英文裁示行政院研議處理。藍綠陣營對此議題正反意見都有：支持者認為，官派有助於推動台灣 「全面直轄化」，政府行政效率可提高；反對者則認為，官派首長往往視民意如空氣，國家的民主基石也將受到侵害。以近年蔡政府「集權」無底線的傾向，人民要不要再交出手上最後的權利，這是個大哉問。

支持「官派」者理由不外三點：第一，可讓縣市首長權力更集中，更好做事，也更有效率；第二，六都直轄市「區長」已改為官派，縣轄市人口僅占全台四分之一，鄉鎮市長仍要選舉，這變成「一國兩制」；第三，鄉鎮市長及代表會選舉要花掉上百億元經費，不如省下來。目前持官派論調者，多為有意角逐縣市長的政治人物，如彰化的魏明谷和邱建富、桃園的鄭運鵬皆在其中。

這些理由固然堂皇，但仔細檢驗，卻未必言之成理。第一，縣市長權力集中固然更方便做事，但若落到無德無能的縣市長手裡，即後果堪虞，地方利益可能更輕易被犧牲變賣。第二，六都僅168名區長改為官派，16個縣市則有204個鄉鎮市長、2000多個鄉鎮市民代表要選，人口比例雖小，卻涵蓋原住民等更多元的地方色彩，難以一概而論。第三，鄉鎮是憲法明訂的地方自治單位，政府只為節省經費而廢棄選舉，這和「因噎廢食」有何兩樣？

在支持「官派」的理由中，最不具說服力的一點，就是宣稱鄉鎮長官派可以「提升行政效率」。鄉鎮長改為官派，固可以讓縣市首長更方便做事，但把「方便」和「效率」畫上等號是一件危險的事。尤其，在人們看過那麼多政治人物貪瀆濫權的醜行之後，民眾大概很難苟同「權力集中」是好的民主設計。

舉一個活生生的例子。最近台灣旱象嚴重，7萬多公頃農田被迫休耕停灌，科學園區廠商也面臨缺水。這場台灣幾十年來最大旱象，就正巧發生在蔡政府強將各地農田水利會由「法人組織」改為「公務機關」之際。去年10月1日，水利會才正式被併入農委會農田水利署，水利會長改為「官派」；到了10月中旬，農委會就發布了桃竹苗二期稻作停灌的命令。今年1月，農委會宣布停灌的農田面積擴大，休耕一路擴及台中和嘉南。

從這樣的脈絡看，「水利會長官派」與「台灣旱象」呈平行發展，水利會改制為公務機關，反讓國內的旱象問題受到忽略，甚至愈形惡化，但人們看得出「行政效率提升」的痕跡嗎？完全沒有！那段期間，人們看到的是農委會主委陳吉仲不斷為萊豬辯護，不斷安撫本土豬農，不斷飭令停灌的農田不可復耕，卻未曾關注過旱象如何紓解的問題。

蘇內閣也許會辯稱，水利會改制和旱象純屬巧合，並無因果關聯。但水利會長改為官派之後，農民渴求灌溉的發言被消音，民間尋覓解方的管道被堵塞，地方彼此支援運籌的武功被廢。面對乾渴的田地，農委會只會動用大筆國家經費補貼，來封農民的口。試想，若水利會長仍是由農民自己選舉，大家會在那裡坐以待斃嗎？民間會像農委會那樣對乾旱視而不見嗎？

蔡政府近年來不斷攬權，派系不斷把手伸入各個部會和公營事業，已到了吃相醜陋的地步。在水利會長官派後，它食髓知味，連鄉鎮僅剩的自治權都要剝奪。如此無饜的胃口，台灣人民真有辦法滿足它的欲求嗎？