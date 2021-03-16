連戰不滿大陸威脅說推兒子選黨主席？連辦：連勝文決定與父親無關
有關媒體報導「連戰震怒推連勝文參選」一事，國民黨智庫副董事長連勝文辦公室昨發出聲明表示，連勝文所做的任何決定，都是他自己的決定，與他父親連戰無關；針對是否參選一事，連戰也沒有給予任何指示。有人希望連勝文要選或要合作，請來跟連勝文本人談，連主席不會參與此事。
中評社報導，連戰對現任國民黨主席江啟臣日前稱中國大陸是台灣面臨主要威脅的說法，憤怒不已，認為江的發言完全摧毀連戰過去打下的國共交流基礎，因此推著連勝文與江一爭高下。
連勝文辦公室表示，若有人藉此想要抹紅連勝文，請等到宣布參選後再來也不遲，連勝文必定奉陪到底。何況引用的這種不實的報導，還是出自於港媒、陸媒，令人啼笑皆非，好歹也該引用台媒。
國民黨黨主席改選即將於7月登場，傳聞江啟臣要與資深媒體人趙少康組成聯盟，對抗其他對手。江啟臣前天受訪時表示，這一切都是空穴來風，是綠營想分化國民黨。江啟臣指出，根本沒有任何聯盟，國民黨受到大家的重視、注目，尤其綠營特別關心我們，處處在分化挑撥，這樣的新聞、無中生有的事情搞不好會持續到7月底。
連勝文則回應，黨中央已經否認這個傳問了，覺得這樣的做法很好，因為黨主席之位、總統提名都不應拿來做利益交換的條件，若此事為真，那我們可以想像2024總統大選提名也不會公正，這會導致國民黨再次分裂。
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