連戰不滿大陸威脅說推兒子選黨主席？連辦：連勝文決定與父親無關

國民黨智庫副董事長連勝文。（本報資料照片）

有關媒體報導「連戰震怒推連勝文 參選」一事，國民黨 智庫副董事長連勝文辦公室昨發出聲明表示，連勝文所做的任何決定，都是他自己的決定，與他父親連戰無關；針對是否參選一事，連戰也沒有給予任何指示。有人希望連勝文要選或要合作，請來跟連勝文本人談，連主席不會參與此事。

中評社報導，連戰對現任國民黨主席江啟臣 日前稱中國大陸是台灣面臨主要威脅的說法，憤怒不已，認為江的發言完全摧毀連戰過去打下的國共交流基礎，因此推著連勝文與江一爭高下。

連勝文辦公室表示，若有人藉此想要抹紅連勝文，請等到宣布參選後再來也不遲，連勝文必定奉陪到底。何況引用的這種不實的報導，還是出自於港媒、陸媒，令人啼笑皆非，好歹也該引用台媒。

國民黨黨主席改選即將於7月登場，傳聞江啟臣要與資深媒體人趙少康組成聯盟，對抗其他對手。江啟臣前天受訪時表示，這一切都是空穴來風，是綠營想分化國民黨。江啟臣指出，根本沒有任何聯盟，國民黨受到大家的重視、注目，尤其綠營特別關心我們，處處在分化挑撥，這樣的新聞、無中生有的事情搞不好會持續到7月底。

連勝文則回應，黨中央已經否認這個傳問了，覺得這樣的做法很好，因為黨主席之位、總統提名都不應拿來做利益交換的條件，若此事為真，那我們可以想像2024總統大選提名也不會公正，這會導致國民黨再次分裂。