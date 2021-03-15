麥寮天然氣站救藻礁？府院：不會成為三接替代方案

台塑集團評估在麥寮港南碼頭，興建天然氣接收站。右圖為麥寮六輕廠區。(本報資料照片)

媒體報導，蔡總統曾關心台塑麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣 電廠，希望未來能取代中油在桃園觀塘的第三接收站。總統府今天否認此事，總統府發言人張惇涵表示，基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，「麥寮電廠並非三接的替代方案，也不是三接的備案」。

張惇涵說，蔡總統確實於3月2日接見八大工商團體理事長時，向全國工業總會理事長暨台塑企業總裁王文淵關心麥寮電廠能否「以燃氣代替燃煤」，響應政府推動減煤、減空汙的能源轉型政策，但與第三接收站案無關。

張惇涵說，實際上，位於雲林的麥寮電廠距離桃園大潭電廠超過180公里，若轉型為天然氣電廠，雖能有效減少空汙，但仍無法解決南電北送，北部需要接收站的狀況。此外，該案仍需要經過環評審查、地方民意與地方政府支持，依照經濟部估算，光是興建天然氣接收站及電廠，時程就需要6年以上，若要另建180公里管線，工程難度高且時程更難以估算。基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，因此，麥寮電廠並非替代原定2022年底開始供氣的第三接收站之合適方案。

張惇涵說，「增氣、減煤、非核、綠能 」一直是政府推動能源轉型的重要方向。若台塑企業願意推動麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣發電廠，不僅可持續維持供電穩定，並可均衡北中南發電佔比，持續落實北電北用、中電中用、南電南用的區域電力均衡政策，更重要的，可以有效減少空汙。政府部門對此樂觀其成，也期盼政府與民間共同推動。

記者鄭媁／台北15日電

第三天然氣接收站興建引發藻礁公投風暴。蔡英文總統日前詢問台塑集團總裁王文淵能否加速在雲林麥寮興建天然氣接收站，獲王正面回應。但行政院發言人羅秉成今天表示，因距離大潭電廠太遠，不會成為第三接收站的替代方案。

羅秉成指出，所謂的麥寮方案並非三接的替代方案。麥寮電廠若能增設燃氣機組丶興建天然氣接收站，可加速中南部減少燃煤的腳步，達到整體「增氣減煤」的政策目標，但因距離大潭電廠過遠，不是、也不會成為第三接收站的替代方案或備案。

羅秉成表示，雲林麥寮電廠距離桃園大潭電廠超過180公里，若採取麥寮接氣給大潭發電，需另建一條180公里新管線，工程難度高，時程難以估算。

羅秉成說，新建天然氣接收站及電廠還需經環評等相關作業，經濟部的保守評估至少要耗時6年以上。距離太遠丶時程太長，顯無法配合三接原定北部供電需求，無助解決南電北送的問題。

羅秉成也說，台灣 從民生用電、醫療需求到科學園區，都需要穩定的電力，第三接收站若無法如期完工，勢必會造成減少燃氣而增加燃煤的結果，也會增加電力併網風險與中南部電廠的負擔與壓力。政府會持續積極說明讓民眾充分了解政府「增氣、減煤、非核、綠能」的能源轉型政策。