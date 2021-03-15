蔡英文開口 王文淵點頭…麥寮天然氣站救藻礁？

蔡英文總統（右）3月2日接見八大工商團體理事長，工總理事長、台塑集團總裁王文淵坐在離總統最近的位置。（圖：總統府提供）

第三天然氣 接收站興建引發的藻礁 公投風暴讓蔡政府猝不及防，許諾「藻礁永存」的蔡英文 總統處境尷尬，但她不再坐視風暴擴大，日前她詢問台塑集團總裁王文淵能否加速在雲林麥寮興建天然氣接收站，獲王正面回應，經濟部立刻動起來與台塑集團協調。

麥寮天然氣接收站被環團視為三接移地開發選項，之前環團跟蔡英文會面時就曾提及此事，但經濟部認為執行難度高，並未列為優先推動政策。

蔡總統3月2日接見八大工商團體理事長時，當面向身兼工總理事長的王文淵詢問此事，官員轉述，王文淵現場回覆：「政府怎麼說，他們就怎麼配合」，讓蔡英文對麥寮興建天然氣接收站信心大增，要求經濟部加速推動。

環評申請時間 擬提前至今年底

蔡英文開口後，經濟部與台塑集團對麥寮興建天然氣接收站一事立刻提速。經濟部官員說，台塑集團計畫將麥寮天然氣接收站環評申請時間點提前至今年底，雙方針對天然氣興建地點、麥寮港南碼頭如何變更用途，以及環評程序等，已初步交換意見。台塑集團昨天說，近期確實密集討論興建接收站一事，相關計畫尊重主管機關說法。

目前台灣有高雄永安與台中港兩座天然氣接收站，正在興建但面臨環團反彈的第三天然氣接收站位於桃園觀塘，台電預計在基隆與台中另行興建第四與第五座天然氣接收站。與第四接收站密切相關的協和電廠更新環評初審會議日前延期，經濟部官員與台電都不否認是要避近期的藻礁風頭。

相較於第三、第四與第五天然氣接收站的興建變數多，麥寮天然氣接收站預定地位處麥寮港南碼頭，該處位置偏遠，距廠區跟社區的安全距離足夠，環保與公安的疑慮遠低於第三與第四天然氣接收站。

麥寮相較於觀塘的優勢還包括海象較佳，天然氣運輸船進港的難度較低。

解決三接爭議？能源界看法不一

但麥寮天然氣接收站能否解決三接的爭議，能源界的看法不一。三接主要供應同樣位於桃園的大潭電廠發電之用，若要靠麥寮天然氣接收站供應北部電廠，必須興建長達180公里的海陸管線。