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公眾人物臉書屢遭「限制」 專家：臉書審查黑箱

台灣新聞組／綜合15日電
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（本報資料照片）
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（本報資料照片）

藻礁和核四公投領銜人潘忠政、黃士修的臉書帳戶疑遭檢舉，分別被限制和警告，時機啟人疑竇；由於類似案例過去不僅並非罕見，對象也不分藍綠，許多人因此擔心言論自由可能「莫名」受限。

去年5月，導演吳念真、網紅「486先生」陳延昶擁有80多萬粉絲的粉專都一夕消失，引起關注。接著國民黨立院黨團開記者會揭露罷免高雄市前市長韓國瑜的團體涉及賄選，但臉書直播影片疑遭檢舉下架，國民黨團批臉書「罷韓國家隊隊長」；當時臉書回應是技術問題導致，後已排除。

民進黨立委支持潘忠政查出原因，再下定論，若有人惡意檢舉當然要譴責；國民黨文傳會副主委鄭照新質疑，臉書是自由發言平台，除了兒少不宜行為，其他言論都應保障，「難道潘老師是色情狂嗎？」

時代力量立院黨團總召邱顯智說，雖然臉書做為社群平台，也是私人公司，但台灣是法治國家，言論自由是基本人權保障，無論對公投正反意見都該保障，會去幫潘忠政了解臉書限制是否為惡意檢舉。

中原大學資訊管理系教授吳肇銘表示，臉書若直接封鎖立即性危害言論，不會有爭議，偏偏判定的標準從未明確公開透明，才不時被批評基準不公允；他說，臉書和用戶之間應是準會員消費關係，臉書一收到檢舉，不等用戶說明便片面中斷帳戶權益，確實對部分用戶不公，「若蔡總統、馬前總統臉書文章被檢舉，會直接限制嗎？」

一名網路社群經營資深主管說，如果臉書帳號被檢舉會直接收到檢舉通知，而帳號被限制的狀況通常是用戶發表或轉載內容違反臉書相關守則，但所謂的守則由臉書官方認定，牽涉內部管理機制，「很難說具體在哪一個層級被落實」。

他指出，臉書認定一向都很「黑箱」，各社群或立場的用戶都不堪其擾，「但沒辦法，現在是科技巨頭的時代」。

臉書 社群 國民黨

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