公眾人物臉書屢遭「限制」 專家：臉書審查黑箱

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（本報資料照片）

藻礁和核四公投領銜人潘忠政、黃士修的臉書 帳戶疑遭檢舉，分別被限制和警告，時機啟人疑竇；由於類似案例過去不僅並非罕見，對象也不分藍綠，許多人因此擔心言論自由可能「莫名」受限。

去年5月，導演吳念真、網紅「486先生」陳延昶擁有80多萬粉絲的粉專都一夕消失，引起關注。接著國民黨 立院黨團開記者會揭露罷免高雄市前市長韓國瑜的團體涉及賄選，但臉書直播影片疑遭檢舉下架，國民黨團批臉書「罷韓國家隊隊長」；當時臉書回應是技術問題導致，後已排除。

民進黨立委支持潘忠政查出原因，再下定論，若有人惡意檢舉當然要譴責；國民黨文傳會副主委鄭照新質疑，臉書是自由發言平台，除了兒少不宜行為，其他言論都應保障，「難道潘老師是色情狂嗎？」

時代力量立院黨團總召邱顯智說，雖然臉書做為社群 平台，也是私人公司，但台灣是法治國家，言論自由是基本人權保障，無論對公投正反意見都該保障，會去幫潘忠政了解臉書限制是否為惡意檢舉。

中原大學資訊管理系教授吳肇銘表示，臉書若直接封鎖立即性危害言論，不會有爭議，偏偏判定的標準從未明確公開透明，才不時被批評基準不公允；他說，臉書和用戶之間應是準會員消費關係，臉書一收到檢舉，不等用戶說明便片面中斷帳戶權益，確實對部分用戶不公，「若蔡總統、馬前總統臉書文章被檢舉，會直接限制嗎？」

一名網路社群經營資深主管說，如果臉書帳號被檢舉會直接收到檢舉通知，而帳號被限制的狀況通常是用戶發表或轉載內容違反臉書相關守則，但所謂的守則由臉書官方認定，牽涉內部管理機制，「很難說具體在哪一個層級被落實」。

他指出，臉書認定一向都很「黑箱」，各社群或立場的用戶都不堪其擾，「但沒辦法，現在是科技巨頭的時代」。