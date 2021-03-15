新聞眼／藻礁風暴背後 能源政策才是問題

台塑集團正面回應總統詢問，同意加速在雲林麥寮興建天然氣接收站。（本報資料照片）

麥寮天然氣 接收站能否解決目前三接站的僵局，眼前至少有三個技術問題待克服，但核心問題是：台灣 天然氣發電比重占五成，這樣的能源政策穩當嗎？

第一個技術問題是麥寮天然氣接收站蓋不蓋得起來。目前接收站的預定興建地是麥寮港南碼頭，該碼頭是台西與新興兩個工業區的配套建設，能否變更使用用途，以及之後的環評，仍有不少挑戰。

第二個技術問題是麥寮天然氣接收站蓋起來後，桃園觀塘三接就可以不蓋嗎？一位民營電廠主管說，目前台中天然氣接收站有管線供氣給苗栗通霄電廠與桃園大潭電廠，因受限供氣能量，政府才要在桃園蓋三接。如果要讓麥寮天然氣接收站供氣給大潭，要比現在台中到大潭的管線多出80公里，加上近年西部沿海開始興建風機，不論海管或陸管興建，都將比過去中油興建台中到桃園的天然氣管難度更高。

第三個技術問題是台塑集團想不想蓋。台塑若在麥寮蓋天然氣接收站，配套方案是三部即將在2025年前執照到期的燃煤機組換成燃氣機組，這樣對台塑集團來說才有綜效。但目前台電收購燃氣發電的條件比早年差很多，這也是為何台塑集團之前一直沒有積極推動麥寮天然氣接收站。

上述三個技術問題或許都可克服，但不論是三接爭議或麥寮要不要蓋天然氣接收站，以及台電要在基隆與台中另行興建的兩座天然氣接收站，背後的核心問題是台灣所有發電用的天然氣均仰賴船運進口，50%的發電都靠天然氣，這樣的能源政策會不會太冒險了？