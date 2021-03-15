我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

新聞眼／藻礁風暴背後 能源政策才是問題

記者王茂臻
台塑集團正面回應總統詢問，同意加速在雲林麥寮興建天然氣接收站。（本報資料照片）
台塑集團正面回應總統詢問，同意加速在雲林麥寮興建天然氣接收站。（本報資料照片）

麥寮天然氣接收站能否解決目前三接站的僵局，眼前至少有三個技術問題待克服，但核心問題是：台灣天然氣發電比重占五成，這樣的能源政策穩當嗎？

第一個技術問題是麥寮天然氣接收站蓋不蓋得起來。目前接收站的預定興建地是麥寮港南碼頭，該碼頭是台西與新興兩個工業區的配套建設，能否變更使用用途，以及之後的環評，仍有不少挑戰。

第二個技術問題是麥寮天然氣接收站蓋起來後，桃園觀塘三接就可以不蓋嗎？一位民營電廠主管說，目前台中天然氣接收站有管線供氣給苗栗通霄電廠與桃園大潭電廠，因受限供氣能量，政府才要在桃園蓋三接。如果要讓麥寮天然氣接收站供氣給大潭，要比現在台中到大潭的管線多出80公里，加上近年西部沿海開始興建風機，不論海管或陸管興建，都將比過去中油興建台中到桃園的天然氣管難度更高。

第三個技術問題是台塑集團想不想蓋。台塑若在麥寮蓋天然氣接收站，配套方案是三部即將在2025年前執照到期的燃煤機組換成燃氣機組，這樣對台塑集團來說才有綜效。但目前台電收購燃氣發電的條件比早年差很多，這也是為何台塑集團之前一直沒有積極推動麥寮天然氣接收站。

上述三個技術問題或許都可克服，但不論是三接爭議或麥寮要不要蓋天然氣接收站，以及台電要在基隆與台中另行興建的兩座天然氣接收站，背後的核心問題是台灣所有發電用的天然氣均仰賴船運進口，50%的發電都靠天然氣，這樣的能源政策會不會太冒險了？

天然氣 台灣

上一則

館長槍擊案外案 新北刑大天花板竟藏槍毒

下一則

公眾人物臉書屢遭「限制」 專家：臉書審查黑箱

延伸閱讀

第三天然氣接收站備案？ 蘇貞昌：核四不可能重啟

第三天然氣接收站備案？ 蘇貞昌：核四不可能重啟
網軍圍攻藻礁公投 反萊豬醫師蘇偉碩批綠「章魚策略」

網軍圍攻藻礁公投 反萊豬醫師蘇偉碩批綠「章魚策略」
貪財？被影射拿台電7000萬 藻礁公投領銜人斥「潑糞」

貪財？被影射拿台電7000萬 藻礁公投領銜人斥「潑糞」
新聞評論／要人民「用肺換藻礁」 這種政府能信嗎？

新聞評論／要人民「用肺換藻礁」 這種政府能信嗎？

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53
江宏傑(右)離開會場。記者李政龍／攝影

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

2021-03-08 19:23
台灣食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到