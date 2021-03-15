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網軍惡意檢舉？藻礁公投領銜人潘忠政 臉書遭噤聲

記者吳姿賢、朱冠諭／綜合15日電
藻礁公投領銜人潘忠政表示自己的臉書帳號遭到限制。（取材自臉書）
藻礁公投領銜人潘忠政表示自己的臉書帳號遭到限制。（取材自臉書）

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政被桃園前議員王浩宇影射經手台電7000萬元台幣工程款後，臉書不時遭網軍留言攻擊，昨凌晨還收到臉書通知，帳號因不明原因遭限制，30天內不能直播、不能登廣告，不少網友直說可能是被「查水表」。但潘忠政說「不在意」，因為近來太多不實謠言散播，回應的話只會遭受更多攻擊。

外界質疑可能是王浩宇或「網軍」發動檢舉或攻擊，導致潘忠政臉書遭限制。但王浩宇昨在臉書發文反批潘忠政等人「帶風向」，指潘遭限權可能是日前轉發文章影射他是同志，臉書針對性別歧視有相關規定，輕則停權一個月、重則永久刪除帳號，他選擇原諒沒有提告、也沒有要求道歉，但潘忠政把臉書對此歧視言論的懲處，帶風向說是國家機器打壓，是刻意誤導民眾。

潘忠政冷回表示，「我沒追蹤王浩宇帳號，那個人已經沒有公信力，他的說法不需要回應。」

潘忠政說，昨凌晨看到臉書訊息通知，點下去發現「原來我被限制」，一是不能直播、二是不能登廣告，過去他為了宣傳藻礁議題常開直播，也會買一天100元台幣的廣告，比在街頭宣傳效益更大，希望吸引民眾關心藻礁，現在卻突然被限制，臉書也未告知原因。

潘忠政說，他最近很少發文、開直播、登廣告，最多只有分享文章，不曉得臉書審查機制為何？將考慮向臉書申訴。還說今年1月23日他曾發一篇學者及媒體聲援藻礁的貼文，也是不明原因遭禁止刊登，當時他不解，如今懷疑是遭網軍惡意檢舉。不過他不在意，回應反而會遭受更多攻擊，不如不要理會。

昨天聲援潘忠政的台灣公民參與協會理事長何宗勳透露，他的臉書帳號2012年6月曾遭停權，臉書列出四項理由，他認為自己未違反任何一項，向臉書抗議只收到自動回覆制式郵件，隔天揚言透過PeoPo公民新聞平台公開此事，臉書才解除封鎖，卻從未道歉或解釋。他呼籲政府與民間組織必須對臉書此舉有明確回應，國會也應對臉書展開調查，才能保障憲法的言論自由。

臉書 藻礁 歧視

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